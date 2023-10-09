https://ria.ru/20231009/kontrol-1901472757.html

Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой

Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой - РИА Новости, 09.10.2023

Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границ с сектором Газа, но палестинские боевики все еще... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:30

2023-10-09T12:30

2023-10-09T12:31

в мире

израиль

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границ с сектором Газа, но палестинские боевики все еще могут находиться в некоторых районах, продолжается эвакуация ряда населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хаггари. "Вполне возможно, что в населенных пунктах остались террористы", - заявил Хаггари, отметив, что в приграничных населенных пунктах Израиля бои сейчас не идут. По словам генерала, в общей сложности порядка 4 тысяч ракет было выпущено бойцами ХАМАС по Израилю за два дня противостояния. "Военные эвакуировали 15 из 24 населенных пунктов на границе и продолжат эвакуацию остальных в ближайший день", - отметил Хаггари, добавив, что город Сдерот не входит в это число.

https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901462683.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году