https://ria.ru/20231009/kontrol-1901472757.html
Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой
Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой - РИА Новости, 09.10.2023
Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границ с сектором Газа, но палестинские боевики все еще... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:30
2023-10-09T12:30
2023-10-09T12:31
в мире
израиль
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границ с сектором Газа, но палестинские боевики все еще могут находиться в некоторых районах, продолжается эвакуация ряда населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хаггари. "Вполне возможно, что в населенных пунктах остались террористы", - заявил Хаггари, отметив, что в приграничных населенных пунктах Израиля бои сейчас не идут. По словам генерала, в общей сложности порядка 4 тысяч ракет было выпущено бойцами ХАМАС по Израилю за два дня противостояния. "Военные эвакуировали 15 из 24 населенных пунктов на границе и продолжат эвакуацию остальных в ближайший день", - отметил Хаггари, добавив, что город Сдерот не входит в это число.
https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901462683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой
В ЦАХАЛ заявили о возвращении под контроль населенных пунктов у границ с Газой