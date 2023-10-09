https://ria.ru/20231009/kontrataka-1901388951.html
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.10.2023
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
Бойцы Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на донецком направлении, уничтожив здание, служившее временным пунктом дислокации украинских военных,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:06
2023-10-09T06:06
2023-10-09T07:40
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на донецком направлении, уничтожив здание, служившее временным пунктом дислокации украинских военных, рассказал РИА Новости командир взвода операторов БПЛА.Видео удачного поражения здания с украинскими солдатами оказалось в распоряжении РИА Новости. По словам собеседника агентства, в этом помещении командование ВСУ концентрировали силы для контратаки на позиции, которые ранее отбили российские бойцы."На Южнодонецком направлении после штурма укрепленного района противника вооруженные силы ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное. Было принято решение (об) артиллерийском ударе, (чтобы) уничтожить живую силу противника", - рассказал командир взвода.В Минобороны накануне сообщали об отражении на Южнодонецком направлении двух атак противника и уничтожении пункта управления беспилотниками. Киев потерял убитыми и ранеными более 185 военных, а также две бронемашины.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901280449.html
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киев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
Бойцы Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении