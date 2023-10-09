https://ria.ru/20231009/konkurs-1901377084.html
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023" - РИА Новости, 09.10.2023
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"
"Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T00:43
2023-10-09T00:43
2023-10-09T05:00
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МОСКВА, 9 окт- РИА Новости. "Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Я готова объявлять новую "Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой "Мисс Россия — 2023" становится Голубева Маргарита", - объявила обладательница титула "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова.Голубева стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей. Также она получила возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Сальвадоре 18 ноября."Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех субъектах России. В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 сантиметров.
https://ria.ru/20230914/konkurs-1896248601.html
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сальвадор, россия
Сальвадор, Россия, Шоубиз
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"
"Мисс Россия — 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга