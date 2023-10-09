https://ria.ru/20231009/konkurs-1901377084.html

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023" - РИА Новости, 09.10.2023

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"

"Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:43

2023-10-09T00:43

2023-10-09T05:00

сальвадор

россия

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901376946_0:797:2048:1949_1920x0_80_0_0_8c574f3147377e47bee2ce035ef3261d.jpg

МОСКВА, 9 окт- РИА Новости. "Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Я готова объявлять новую "Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой "Мисс Россия — 2023" становится Голубева Маргарита", - объявила обладательница титула "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова.Голубева стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей. Также она получила возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Сальвадоре 18 ноября."Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех субъектах России. В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 сантиметров.

https://ria.ru/20230914/konkurs-1896248601.html

сальвадор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сальвадор, россия