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Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023" - РИА Новости, 09.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:43 09.10.2023 (обновлено: 05:00 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/konkurs-1901377084.html
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023" - РИА Новости, 09.10.2023
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"
"Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T00:43
2023-10-09T05:00
сальвадор
россия
шоубиз
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МОСКВА, 9 окт- РИА Новости. "Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Я готова объявлять новую "Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой "Мисс Россия — 2023" становится Голубева Маргарита", - объявила обладательница титула "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова.Голубева стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей. Также она получила возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Сальвадоре 18 ноября."Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех субъектах России. В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 сантиметров.
https://ria.ru/20230914/konkurs-1896248601.html
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сальвадор, россия
Сальвадор, Россия, Шоубиз
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"

"Мисс Россия — 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПобедительница конкурса "Мисс Россия 2023" Маргарита Голубева
Победительница конкурса Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Победительница конкурса "Мисс Россия 2023" Маргарита Голубева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт- РИА Новости. "Мисс Россия - 2023" стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
"Я готова объявлять новую "Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой "Мисс Россия — 2023" становится Голубева Маргарита", - объявила обладательница титула "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова.
Голубева стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей. Также она получила возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Сальвадоре 18 ноября.
"Мисс Россия" — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех субъектах России. В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 сантиметров.
Корона - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией
14 сентября, 09:28
 
ШоубизСальвадорРоссия
 
 
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