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МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту - РИА Новости, 09.10.2023
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09:53 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/konflikt-1901423165.html
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту - РИА Новости, 09.10.2023
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту
Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:53
2023-10-09T09:53
азербайджан
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил галузин
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МОСКВА, 9 окт - РИА новости. Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся на то, что такие контакты будут продолжены", - сказал он в интервью РБК. Он добавил, что Москва рассматривает возможность проведения подобных дискуссий в Бишкеке 12 октября.
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азербайджан, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин
Азербайджан, Армения, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту

МИД: диалог Москвы, Баку и Еревана по урегулированию конфликта не прерывался

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА новости. Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся на то, что такие контакты будут продолжены", - сказал он в интервью РБК.
Он добавил, что Москва рассматривает возможность проведения подобных дискуссий в Бишкеке 12 октября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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8 октября, 13:37
 
АзербайджанАрменияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Галузин
 
 
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