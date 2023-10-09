https://ria.ru/20231009/konflikt-1901423165.html

МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту

МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту - РИА Новости, 09.10.2023

МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту

Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:53

2023-10-09T09:53

2023-10-09T09:53

азербайджан

армения

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил галузин

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МОСКВА, 9 окт - РИА новости. Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся на то, что такие контакты будут продолжены", - сказал он в интервью РБК. Он добавил, что Москва рассматривает возможность проведения подобных дискуссий в Бишкеке 12 октября.

https://ria.ru/20231008/vstrecha-1901295782.html

азербайджан

армения

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин