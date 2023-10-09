https://ria.ru/20231009/konflikt-1901423165.html
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту - РИА Новости, 09.10.2023
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту
Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:53
2023-10-09T09:53
2023-10-09T09:53
азербайджан
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил галузин
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МОСКВА, 9 окт - РИА новости. Диалог России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не прерывался, надеемся, что контакты будут продолжены, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся на то, что такие контакты будут продолжены", - сказал он в интервью РБК. Он добавил, что Москва рассматривает возможность проведения подобных дискуссий в Бишкеке 12 октября.
https://ria.ru/20231008/vstrecha-1901295782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин
Азербайджан, Армения, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин
МИД рассказал о диалоге по армяно-азербайджанскому конфликту
МИД: диалог Москвы, Баку и Еревана по урегулированию конфликта не прерывался