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Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
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06:25 09.10.2023 (обновлено: 06:47 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/konflikt-1901389956.html
Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины
Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины
Палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни, однако утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:25
2023-10-09T06:47
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
оон
хамас
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни, однако утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных игроков, заявил газете Global Times эксперт Шанхайского университета международных исследований Вэнь Шаобяо. Эксперт отмечает, что в ближайшие дни конфликт еще сильнее обострится, поскольку Израиль уже провел военную мобилизацию. "Администрация (израильского премьера - ред.) Биньямина Нетаньяху всегда была жесткой в отношении палестино-израильского конфликта, Нетаньяху столкнется с серьезным политическим кризисом, если он не даст решительного ответа на эту атаку", - заявил эксперт. Тем не менее, по его словам, конфликт утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных игроков, таких как Египет и США. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/alba-1901388086.html
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Эксперт Вэнь: палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни, однако утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных игроков, заявил газете Global Times эксперт Шанхайского университета международных исследований Вэнь Шаобяо.
Эксперт отмечает, что в ближайшие дни конфликт еще сильнее обострится, поскольку Израиль уже провел военную мобилизацию.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Латиноамериканский альянс АЛБА выразил солидарность с народом Палестины
05:56
"Администрация (израильского премьера - ред.) Биньямина Нетаньяху всегда была жесткой в отношении палестино-израильского конфликта, Нетаньяху столкнется с серьезным политическим кризисом, если он не даст решительного ответа на эту атаку", - заявил эксперт.
Тем не менее, по его словам, конфликт утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных игроков, таких как Египет и США.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Белый дом подтвердил гибель в Израиле нескольких американцев
04:03
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Небензя призвал к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта
00:28
 
ИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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