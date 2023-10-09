https://ria.ru/20231009/konflikt-1901389956.html

Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023

Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни, однако утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:25

2023-10-09T06:25

2023-10-09T06:47

израиль

палестина

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

василий небензя

оон

хамас

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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Палестино-израильский конфликт обострится в ближайшие дни, однако утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных игроков, заявил газете Global Times эксперт Шанхайского университета международных исследований Вэнь Шаобяо. Эксперт отмечает, что в ближайшие дни конфликт еще сильнее обострится, поскольку Израиль уже провел военную мобилизацию. "Администрация (израильского премьера - ред.) Биньямина Нетаньяху всегда была жесткой в отношении палестино-израильского конфликта, Нетаньяху столкнется с серьезным политическим кризисом, если он не даст решительного ответа на эту атаку", - заявил эксперт. Тем не менее, по его словам, конфликт утихнет в течение нескольких недель при посредничестве крупных региональных и международных игроков, таких как Египет и США. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/alba-1901388086.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901384745.html

https://ria.ru/20231009/nebenzya-1901376131.html

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