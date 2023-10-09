https://ria.ru/20231009/kiberataki-1901533962.html
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины - РИА Новости, 09.10.2023
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины
Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:36
2023-10-09T15:36
2023-10-09T15:37
россия
украина
сша
олег храмов
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:51:2698:1569_1920x0_80_0_0_a341159ed86c3a765c296d286bdc9c07.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете". "С начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", - сказал Храмов.
https://ria.ru/20230913/kiberataki-1895991723.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_c3fa3cf303476e2329447b89e55695fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, олег храмов, нато, безопасность
Россия, Украина, США, Олег Храмов, НАТО, Безопасность
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины
В России зафиксировали более пяти тысяч кибератак со стороны Украины и НАТО