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В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины - РИА Новости, 09.10.2023
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15:36 09.10.2023 (обновлено: 15:37 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kiberataki-1901533962.html
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины - РИА Новости, 09.10.2023
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины
Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:36
2023-10-09T15:37
россия
украина
сша
олег храмов
нато
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете". "С начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", - сказал Храмов.
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россия, украина, сша, олег храмов, нато, безопасность
Россия, Украина, США, Олег Храмов, НАТО, Безопасность
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины

В России зафиксировали более пяти тысяч кибератак со стороны Украины и НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".
"С начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", - сказал Храмов.
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РоссияУкраинаСШАОлег ХрамовНАТОБезопасность
 
 
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