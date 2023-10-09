https://ria.ru/20231009/kiberataki-1901533962.html

В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины

В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины - РИА Новости, 09.10.2023

В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины

Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:36

2023-10-09T15:36

2023-10-09T15:37

россия

украина

сша

олег храмов

нато

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч кибератак на критическую информационную инфраструктуру России из Украины и стран НАТО было зафиксировано с начала 2022 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете". "С начала 2022 года зафиксировано более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак", - сказал Храмов.

https://ria.ru/20230913/kiberataki-1895991723.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, олег храмов, нато, безопасность