https://ria.ru/20231009/kholokost-1901616725.html

Лидер Израиля: столько евреев не погибало за один день со времен холокоста

Лидер Израиля: столько евреев не погибало за один день со времен холокоста - РИА Новости, 09.10.2023

Лидер Израиля: столько евреев не погибало за один день со времен холокоста

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, заявил, что такое количество евреев не погибало за один день со времен... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:58

2023-10-09T20:58

2023-10-09T20:58

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ицхак герцог

хамас

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, заявил, что такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день. Со времен холокоста мы не видели такого, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен", - заявил Герцог в понедельник в обращении к международному сообществу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/urok-1901612296.html

https://ria.ru/20231009/feyk-1901589156.html

https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html

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