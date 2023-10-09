https://ria.ru/20231009/kherson-1901512698.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:34
2023-10-09T14:34
2023-10-09T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231009/khod-1901505393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 60 военных