https://ria.ru/20231009/kherson-1901512698.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:34

2023-10-09T14:34

2023-10-09T14:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231009/khod-1901505393.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность