https://ria.ru/20231009/khamas-1901610632.html

ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома - РИА Новости, 09.10.2023

ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

Палестинские бойцы будут казнить по одному израильскому заложнику в ответ на каждую атаку Тель-Авива на жилой дом в секторе Газа, сообщил представитель военного РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:14

2023-10-09T20:14

2023-10-09T22:15

израиль

хамас

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

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ГАЗА, 9 окт — РИА Новости. Палестинские бойцы будут казнить по одному израильскому заложнику в ответ на каждую атаку Тель-Авива на жилой дом в секторе Газа, сообщил представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда, его заявление транслировал телеканал "Аль-Джазира"."С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео", — сказал он.Как заявили в "Бригаде Аль-Кассам", Израиль "не понимает гуманитарный язык" и поэтому с ним будут "разговаривать на том, который он понимает хорошо". По словам Обайды, ХАМАС возлагает на Тель-Авив ответственность за это решение. Он подчеркнул, что "Бригады Аль-Кассам" решили положить конец преступлениям против палестинцев.В свою очередь, газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в израильском правительстве сообщила, что военные не будут сдерживаться при атаках на объекты ХАМАС в секторе Газа, несмотря на риск нанести вред своим соотечественникам, которых взяли в плен. Как отмечается в статье, если у Тель-Авива будут точные разведданные о местонахождении заложников, то солдаты не станут наносить удары по этой конкретной цели. Однако при отсутствии такой информации они будут поражать все объекты ХАМАС.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сектора Газа после обстрела Израиля Сектора Газа после обстрела Израиля 2023-10-09T20:14 true PT0M42S

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Наталья Макарова

израиль, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, оон, тель-авив, армия обороны израиля