https://ria.ru/20231009/khamas-1901483353.html

Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт

Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт - РИА Новости, 09.10.2023

Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт

Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:58

2023-10-09T12:58

2023-10-09T12:58

в мире

израиль

украина

иран

константин сивков

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром, считает доктор военных наук Константин Сивков. "Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал", - сказал Сивков РИА Новости. Он не согласился с оценками многих аналитиков, согласно которым за подготовку атак ХАМАС отвечали Иран или Катар. "Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции. Когда координируются разнородные и разновидовые группировки войск и сил, ПВО, авиация, и всё это в условиях, когда территория контролируется израильскими спецслужбами", - добавил эксперт. По его словам, внимание мирового сообщества к конфликту на Украине может снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но лишь незначительно. Кроме того, вряд ли можно ожидать сокращения объёмов поставок западного оружия Украине, считает собеседник. В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html

https://ria.ru/20231009/rakety-1901461772.html

израиль

украина

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, украина, иран, константин сивков, биньямин нетаньяху, хамас