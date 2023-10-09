https://ria.ru/20231009/khamas-1901483353.html
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт - РИА Новости, 09.10.2023
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт
Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:58
2023-10-09T12:58
2023-10-09T12:58
в мире
израиль
украина
иран
константин сивков
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром, считает доктор военных наук Константин Сивков. "Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал", - сказал Сивков РИА Новости. Он не согласился с оценками многих аналитиков, согласно которым за подготовку атак ХАМАС отвечали Иран или Катар. "Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции. Когда координируются разнородные и разновидовые группировки войск и сил, ПВО, авиация, и всё это в условиях, когда территория контролируется израильскими спецслужбами", - добавил эксперт. По его словам, внимание мирового сообщества к конфликту на Украине может снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но лишь незначительно. Кроме того, вряд ли можно ожидать сокращения объёмов поставок западного оружия Украине, считает собеседник. В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украина, иран, константин сивков, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Украина, Иран, Константин Сивков, Биньямин Нетаньяху, Хамас
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт
Эксперт: атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, а не Иран
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром, считает доктор военных наук Константин Сивков.
"Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал", - сказал Сивков РИА Новости.
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Он не согласился с оценками многих аналитиков, согласно которым за подготовку атак ХАМАС
отвечали Иран
или Катар
.
"Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции. Когда координируются разнородные и разновидовые группировки войск и сил, ПВО, авиация, и всё это в условиях, когда территория контролируется израильскими спецслужбами", - добавил эксперт.
По его словам, внимание мирового сообщества к конфликту на Украине
может снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке
, но лишь незначительно. Кроме того, вряд ли можно ожидать сокращения объёмов поставок западного оружия Украине, считает собеседник.
В минувшую субботу Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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