Рейтинг@Mail.ru
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/khamas-1901483353.html
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт - РИА Новости, 09.10.2023
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт
Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:58
2023-10-09T12:58
в мире
израиль
украина
иран
константин сивков
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_131:354:3072:2008_1920x0_80_0_0_bddf2924e87e75ecd0279efd751ab649.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром, считает доктор военных наук Константин Сивков. "Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал", - сказал Сивков РИА Новости. Он не согласился с оценками многих аналитиков, согласно которым за подготовку атак ХАМАС отвечали Иран или Катар. "Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции. Когда координируются разнородные и разновидовые группировки войск и сил, ПВО, авиация, и всё это в условиях, когда территория контролируется израильскими спецслужбами", - добавил эксперт. По его словам, внимание мирового сообщества к конфликту на Украине может снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но лишь незначительно. Кроме того, вряд ли можно ожидать сокращения объёмов поставок западного оружия Украине, считает собеседник. В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html
https://ria.ru/20231009/rakety-1901461772.html
израиль
украина
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32c246080f92d5d581f07339754980b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, иран, константин сивков, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Украина, Иран, Константин Сивков, Биньямин Нетаньяху, Хамас
Атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, считает эксперт

Эксперт: атаку ХАМАС готовили специалисты ранга пентагоновских, а не Иран

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Эскалация израильско-палестинского конфликта могла быть организована США или кем-то, обладающим аналогичными компетенциями, а вовсе не Ираном или Катаром, считает доктор военных наук Константин Сивков.
"Это очень хорошо организованная, тщательно подготовленная сила (ХАМАС - ред.). Говорить о том, что дело обошлось без специалистов ранга пентагоновских, я бы не стал", - сказал Сивков РИА Новости.
Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Вчера, 12:47
Он не согласился с оценками многих аналитиков, согласно которым за подготовку атак ХАМАС отвечали Иран или Катар.
"Я что-то не видел, чтобы иранцы или катарцы проводили такие великолепно организованные, блистательные, по-другому сказать не могу, операции. Когда координируются разнородные и разновидовые группировки войск и сил, ПВО, авиация, и всё это в условиях, когда территория контролируется израильскими спецслужбами", - добавил эксперт.
По его словам, внимание мирового сообщества к конфликту на Украине может снизиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке, но лишь незначительно. Кроме того, вряд ли можно ожидать сокращения объёмов поставок западного оружия Украине, считает собеседник.
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ХАМАС выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима
Вчера, 12:06
 
В миреИзраильУкраинаИранКонстантин СивковБиньямин НетаньяхуХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала