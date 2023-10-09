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В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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00:17 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/khamas-1901375355.html
В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T00:17
2023-10-09T00:17
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
россия
палестина
михаил богданов
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа."Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры", - сказал Абу-Марзук телеканалу Al-Ghad, отвечая на вопрос о числе пленных израильтян.Ранее посольство Израиля в США заявляло, что по меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были взяты в плен силами ХАМАС.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, россия, палестина, михаил богданов, оон
Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху, Россия, Палестина, Михаил Богданов, ООН
В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля

ХАМАС заявил, что взяли в плен более 100 граждан Израиля, в том числе офицеров

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
«
"Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры", - сказал Абу-Марзук телеканалу Al-Ghad, отвечая на вопрос о числе пленных израильтян.
Ранее посольство Израиля в США заявляло, что по меньшей мере 100 мирных жителей и военных Израиля были взяты в плен силами ХАМАС.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион
Вчера, 23:48
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 22:52
 
ИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин НетаньяхуРоссияПалестинаМихаил БогдановООН
 
 
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