https://ria.ru/20231009/khakery-1901534083.html
В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам
В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам - РИА Новости, 09.10.2023
В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам
Совбез РФ: украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам", как следствие - рост IT-преступности в мире будет... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:36
2023-10-09T15:36
2023-10-09T15:36
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совбез РФ: украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам", как следствие - рост IT-преступности в мире будет расти, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете"."С привлечением IT-армии Украины Западом разрабатывалась и одновременно тестировалась модель создания и управления группировкой "хакеров-добровольцев" для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы России", - сказал Храмов. "Под прикрытием тотальной русофобии "украинские" нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются", - добавил он. По словам Храмова, "показательным является присуждение наград на Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC-2022 в польской Катовице IT-армии Украины и министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову за "героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира". Однако, как считает замсекретаря Совбеза, вышедшие из-под контроля хорошо оснащенные и обученные украинские "ручные" хакеры "несут угрозу уже своим хозяевам". "Как следствие, мы прогнозируем рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах, и предупреждаем об ответственности за это западных кураторов пресловутой IT -армии Украины", - констатировал Храмов.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html
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В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам
СБ: подготовленные Западом против РФ украинские хакеры угрожают своим хозяевам
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Совбез РФ: украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам", как следствие - рост IT-преступности в мире будет расти, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".
"С привлечением IT-армии Украины
Западом разрабатывалась и одновременно тестировалась модель создания и управления группировкой "хакеров-добровольцев" для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы России", - сказал Храмов.
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"Под прикрытием тотальной русофобии "украинские" нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются", - добавил он.
По словам Храмова, "показательным является присуждение наград на Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC-2022 в польской Катовице
IT-армии Украины и министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову за "героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира".
Однако, как считает замсекретаря Совбеза, вышедшие из-под контроля хорошо оснащенные и обученные украинские "ручные" хакеры "несут угрозу уже своим хозяевам".
"Как следствие, мы прогнозируем рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах, и предупреждаем об ответственности за это западных кураторов пресловутой IT -армии Украины", - констатировал Храмов.
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