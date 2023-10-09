https://ria.ru/20231009/khakery-1901534083.html

В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам

В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам - РИА Новости, 09.10.2023

В Совбезе сообщили, что украинские хакеры угрожают западным хозяевам

Совбез РФ: украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам", как следствие - рост IT-преступности в мире будет... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:36

2023-10-09T15:36

2023-10-09T15:36

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украина

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совбез РФ: украинские хакеры, которых обучал Запад для атак на Россию, теперь угрожают уже своим "хозяевам", как следствие - рост IT-преступности в мире будет расти, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете"."С привлечением IT-армии Украины Западом разрабатывалась и одновременно тестировалась модель создания и управления группировкой "хакеров-добровольцев" для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы России", - сказал Храмов. "Под прикрытием тотальной русофобии "украинские" нападения на объекты критической информационной инфраструктуры России не только не осуждаются, но даже поощряются", - добавил он. По словам Храмова, "показательным является присуждение наград на Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC-2022 в польской Катовице IT-армии Украины и министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову за "героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира". Однако, как считает замсекретаря Совбеза, вышедшие из-под контроля хорошо оснащенные и обученные украинские "ручные" хакеры "несут угрозу уже своим хозяевам". "Как следствие, мы прогнозируем рост компьютерной преступности по всему миру, в том числе в западных странах, и предупреждаем об ответственности за это западных кураторов пресловутой IT -армии Украины", - констатировал Храмов.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html

https://ria.ru/20220718/agenty-1803113504.html

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