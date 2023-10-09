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Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат - РИА Новости, 10.10.2023
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23:59 09.10.2023 (обновлено: 00:00 10.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kennedi-mladshiy-1901634724.html
Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат
Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат - РИА Новости, 10.10.2023
Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат
Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-09T23:59
2023-10-10T00:00
в мире
сша
филадельфия
пенсильвания
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. Кеннеди-младший доводится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. "Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. Автоматическая оппозиция - такая же форма зависимости, как и автоматическая лояльность. В качестве президента я буду работать с представителями обеих партий, которые захотят присоединиться ко мне и служить нашей державе", - сказал он на митинге сторонников в Филадельфии, штат Пенсильвания. Кеннеди-младший заявил, что Республиканская и Демократическая партия срослись в двухголовое чудовище, все больше избирателей не идентифицируют себя ни с одной из них и 63% американцев хотят, чтобы в президенты баллотировался независимый кандидат. Политик пообещал независимость от партийных догм, крупных корпораций, богатых доноров и военно-промышленного комплекса. "Я смогу проводить внешнюю политику, которая ставит мир и дипломатию на первое место", - сказал он.
https://ria.ru/20230929/okonchanie-1899330659.html
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в мире, сша, филадельфия, пенсильвания, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), джо байден
В мире, США, Филадельфия, Пенсильвания, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Джо Байден
Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат

Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата.
Кеннеди-младший доводится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.
«
"Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. Автоматическая оппозиция - такая же форма зависимости, как и автоматическая лояльность. В качестве президента я буду работать с представителями обеих партий, которые захотят присоединиться ко мне и служить нашей державе", - сказал он на митинге сторонников в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Кеннеди-младший заявил, что Республиканская и Демократическая партия срослись в двухголовое чудовище, все больше избирателей не идентифицируют себя ни с одной из них и 63% американцев хотят, чтобы в президенты баллотировался независимый кандидат.
Политик пообещал независимость от партийных догм, крупных корпораций, богатых доноров и военно-промышленного комплекса. "Я смогу проводить внешнюю политику, которая ставит мир и дипломатию на первое место", - сказал он.
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Кеннеди-младший сделал неожиданное заявление о конце конфликта на Украине
29 сентября, 04:10
 
В миреСШАФиладельфияПенсильванияРоберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)Джо Байден
 
 
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