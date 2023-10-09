https://ria.ru/20231009/kennedi-mladshiy-1901634724.html

Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат

Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат - РИА Новости, 10.10.2023

Кеннеди-младший хочет избираться в президенты США как независимый кандидат

Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-09T23:59

2023-10-09T23:59

2023-10-10T00:00

в мире

сша

филадельфия

пенсильвания

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_0:116:2868:1729_1920x0_80_0_0_8e03818e7be4c800a16561f0d860a612.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. Кеннеди-младший доводится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. "Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. Автоматическая оппозиция - такая же форма зависимости, как и автоматическая лояльность. В качестве президента я буду работать с представителями обеих партий, которые захотят присоединиться ко мне и служить нашей державе", - сказал он на митинге сторонников в Филадельфии, штат Пенсильвания. Кеннеди-младший заявил, что Республиканская и Демократическая партия срослись в двухголовое чудовище, все больше избирателей не идентифицируют себя ни с одной из них и 63% американцев хотят, чтобы в президенты баллотировался независимый кандидат. Политик пообещал независимость от партийных догм, крупных корпораций, богатых доноров и военно-промышленного комплекса. "Я смогу проводить внешнюю политику, которая ставит мир и дипломатию на первое место", - сказал он.

https://ria.ru/20230929/okonchanie-1899330659.html

сша

филадельфия

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, филадельфия, пенсильвания, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), джо байден