https://ria.ru/20231009/katastrofa-1901533461.html

"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы

"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы - РИА Новости, 09.10.2023

"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы

Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий, пишет "Страна.ua" РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:35

2023-10-09T15:35

2023-10-09T15:35

израиль

украина

киев

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

страна.ua

сша

политика

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий, пишет "Страна.ua""В первую очередь, это перефокусировка мирового внимания на новый конфликт, на события, в которых есть динамика, в отличие от Украины, это перенаправление Израилю части военной, финансовой помощи", — говорится в материале.Журналисты указали, что союзники Украины теперь будут поставлять военную помощь Израилю, которая необходима Киеву, а ситуацию могут также ухудшить американские чиновники, выступающие против оказания поддержке восточноевропейской стране."Нас ожидает еще один виток „американских горок″, временное ослабление внимание к Украине, может, на недели, месяцы, с последующим возвращением сотрудничества на предыдущий уровень", — подытожили в статье.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231009/khod-1901505393.html

израиль

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киев

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израиль, украина, киев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, страна.ua, сша, политика