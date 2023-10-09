"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы
"Страна.ua": война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий, пишет "Страна.ua"
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"В первую очередь, это перефокусировка мирового внимания на новый конфликт, на события, в которых есть динамика, в отличие от Украины, это перенаправление Израилю части военной, финансовой помощи", — говорится в материале.
Журналисты указали, что союзники Украины теперь будут поставлять военную помощь Израилю, которая необходима Киеву, а ситуацию могут также ухудшить американские чиновники, выступающие против оказания поддержке восточноевропейской стране.
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"Нас ожидает еще один виток „американских горок″, временное ослабление внимание к Украине, может, на недели, месяцы, с последующим возвращением сотрудничества на предыдущий уровень", — подытожили в статье.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>