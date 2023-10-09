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"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы - РИА Новости, 09.10.2023
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15:35 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/katastrofa-1901533461.html
"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы
"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы - РИА Новости, 09.10.2023
"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы
Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий, пишет "Страна.ua" РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:35
2023-10-09T15:35
израиль
украина
киев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
страна.ua
сша
политика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий, пишет "Страна.ua"&quot;В первую очередь, это перефокусировка мирового внимания на новый конфликт, на события, в которых есть динамика, в отличие от Украины, это перенаправление Израилю части военной, финансовой помощи&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что союзники Украины теперь будут поставлять военную помощь Израилю, которая необходима Киеву, а ситуацию могут также ухудшить американские чиновники, выступающие против оказания поддержке восточноевропейской стране.&quot;Нас ожидает еще один виток „американских горок″, временное ослабление внимание к Украине, может, на недели, месяцы, с последующим возвращением сотрудничества на предыдущий уровень&quot;, — подытожили в статье.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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израиль, украина, киев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, страна.ua, сша, политика
Израиль, Украина, Киев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Страна.ua, США, Политика
"Прямые последствия". На Украине испугались скорой катастрофы

"Страна.ua": война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий, пишет "Страна.ua"
«

"В первую очередь, это перефокусировка мирового внимания на новый конфликт, на события, в которых есть динамика, в отличие от Украины, это перенаправление Израилю части военной, финансовой помощи", — говорится в материале.

Журналисты указали, что союзники Украины теперь будут поставлять военную помощь Израилю, которая необходима Киеву, а ситуацию могут также ухудшить американские чиновники, выступающие против оказания поддержке восточноевропейской стране.
«

"Нас ожидает еще один виток „американских горок″, временное ослабление внимание к Украине, может, на недели, месяцы, с последующим возвращением сотрудничества на предыдущий уровень", — подытожили в статье.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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