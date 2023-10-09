https://ria.ru/20231009/kanada-1901502044.html
Канада не ответила на ноту посольства России из-за чествования нациста
Канада не ответила на ноту посольства России из-за чествования нациста - РИА Новости, 09.10.2023
Канада не ответила на ноту посольства России из-за чествования нациста
Канада не ответила на ноту посольства России в связи с чествованием нациста, заявил в понедельник посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:55
2023-10-09T13:55
2023-10-09T13:55
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россия
олег степанов
ярослав хунка
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Канада не ответила на ноту посольства России в связи с чествованием нациста, заявил в понедельник посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире Первого канала. Ранее Степанов сообщил РИА Новости, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте украинца-эсэсовца. "Ответа нет и не будет, мы его не ждем", - сказал Степанов. "Я знал, что ответа не будет, но эта нота - межгосударственный и дипломатический документ, который становится частью истории двусторонних отношений. В любом случае, он всегда сохранится и в истории этого сюжета, и в истории наших двусторонних отношений - вот это было главное зафиксировать", - добавил он. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, олег степанов, ярослав хунка
В мире, Канада, Россия, Олег Степанов, Ярослав Хунка
Канада не ответила на ноту посольства России из-за чествования нациста
Посол в Канаде: ответа на ноту России из-за чествования эсэсовца не поступило
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Канада не ответила на ноту посольства России в связи с чествованием нациста, заявил в понедельник посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире Первого канала.
Ранее Степанов сообщил РИА Новости, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте украинца-эсэсовца.
"Ответа нет и не будет, мы его не ждем", - сказал Степанов. "Я знал, что ответа не будет, но эта нота - межгосударственный и дипломатический документ, который становится частью истории двусторонних отношений. В любом случае, он всегда сохранится и в истории этого сюжета, и в истории наших двусторонних отношений - вот это было главное зафиксировать", - добавил он.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Хунку
, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо
позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией