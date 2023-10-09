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Трюдо выразил готовность поддержать Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
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04:11 09.10.2023 (обновлено: 04:12 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kanada-1901385146.html
Трюдо выразил готовность поддержать Израиль
Трюдо выразил готовность поддержать Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
Трюдо выразил готовность поддержать Израиль
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта, призвал в немедленному освобождению пленных и заявил о готовности... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T04:11
2023-10-09T04:12
израиль
канада
россия
джастин трюдо
биньямин нетаньяху
михаил богданов
в мире
хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта, призвал в немедленному освобождению пленных и заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль. "Нашим израильским друзьям: канадцы поддерживают вас. Правительство Канады готово поддержать вас - наша поддержка израильского народа непоколебима", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра. Трюдо отметил, что Канада призывает к немедленному освобождению пленных и требует обращения с ними в соответствии с международным правом. Премьер также выразил соболезнования всем пострадавшим. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, канада, россия, джастин трюдо, биньямин нетаньяху, михаил богданов, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, В мире, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трюдо выразил готовность поддержать Израиль

Премьер Канады Трюдо заявил о готовности правительства поддержать Израиль

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта, призвал в немедленному освобождению пленных и заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль.
«
"Нашим израильским друзьям: канадцы поддерживают вас. Правительство Канады готово поддержать вас - наша поддержка израильского народа непоколебима", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра.
Трюдо отметил, что Канада призывает к немедленному освобождению пленных и требует обращения с ними в соответствии с международным правом. Премьер также выразил соболезнования всем пострадавшим.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе
00:31
 
ИзраильКанадаРоссияДжастин ТрюдоБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВ миреХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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