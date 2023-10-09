https://ria.ru/20231009/izrail-1901631640.html

Источник: в США работают над ускоренным выполнением военных заказов Израиля

Источник: в США работают над ускоренным выполнением военных заказов Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Источник: в США работают над ускоренным выполнением военных заказов Израиля

Власти США оказывают Израилю дополнительную помощь боеприпасами и работают с оборонной промышленностью над ускоренным выполнением израильских заказов, сказала... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:15

2023-10-09T23:15

2023-10-09T23:15

в мире

сша

биньямин нетаньяху

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Власти США оказывают Израилю дополнительную помощь боеприпасами и работают с оборонной промышленностью над ускоренным выполнением израильских заказов, сказала журналистам высокопоставленный источник в американском оборонном истеблишменте. "Мы работаем так быстро, насколько это возможно, чтобы обеспечить критически значимые боеприпасы различных типов и иное снаряжение. Мы также контактируем с промышленностью с тем, чтобы в ускоренном порядке выполнялись поставки по израильским заказам", - сказала она. Источник не стала конкретизировать комплектацию начавшихся поставок, но особо упомянула боеприпасы для систем ПВО. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщила в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html

https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, биньямин нетаньяху, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году