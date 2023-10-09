https://ria.ru/20231009/izrail-1901614076.html

СМИ: Израиль будет атаковать цели ХАМАС, невзирая на риск задеть заложников

СМИ: Израиль будет атаковать цели ХАМАС, невзирая на риск задеть заложников - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: Израиль будет атаковать цели ХАМАС, невзирая на риск задеть заложников

Военные Израиля не будут сдерживаться при атаках на объекты ХАМАС в секторе Газа, невзирая на риск нанести вред своим соотечественникам, которые были взяты в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:37

2023-10-09T20:37

2023-10-09T20:37

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военные Израиля не будут сдерживаться при атаках на объекты ХАМАС в секторе Газа, невзирая на риск нанести вред своим соотечественникам, которые были взяты в плен, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в израильском правительстве. По словам источника, если Израиль будет располагать точной разведывательной информацией о местонахождении пленных израильтян, то воздержится от атак на этот конкретный объект. Но в отсутствии таких данных будут атакованы все цели ХАМАС, отмечает издание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году