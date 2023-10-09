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Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной

Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023

Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента США Джо Байдена... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:15

2023-10-09T20:15

2023-10-09T20:28

в мире

израиль

палестина

сша

дональд трамп

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента США Джо Байдена разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов."Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.Упомянутые экс-президентом средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.Как утверждает бывший хозяин Белого дома, в текущих условиях США и Израиль нуждаются в "особенно тесном сотрудничестве и лидерстве", которые Трамп, по его словам, готов обеспечить. "В отсутствие сильных лидеров неважно, как много у вас танков", - подчеркнул политик, выразив уверенность, что его преемник Байден "предал Израиль", допустив нынешние боестолкновения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сша, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году