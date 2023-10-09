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Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023
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20:15 09.10.2023 (обновлено: 20:28 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html
Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной
Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023
Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента США Джо Байдена... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:15
2023-10-09T20:28
в мире
израиль
палестина
сша
дональд трамп
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента США Джо Байдена разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов."Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.Упомянутые экс-президентом средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.Как утверждает бывший хозяин Белого дома, в текущих условиях США и Израиль нуждаются в "особенно тесном сотрудничестве и лидерстве", которые Трамп, по его словам, готов обеспечить. "В отсутствие сильных лидеров неважно, как много у вас танков", - подчеркнул политик, выразив уверенность, что его преемник Байден "предал Израиль", допустив нынешние боестолкновения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, израиль, палестина, сша, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп назвал причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной

Трамп: конфликт Израиля и Палестины стал следствием разморозки иранских активов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента США Джо Байдена разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов.
"Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
Упомянутые экс-президентом средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.
Как утверждает бывший хозяин Белого дома, в текущих условиях США и Израиль нуждаются в "особенно тесном сотрудничестве и лидерстве", которые Трамп, по его словам, готов обеспечить. "В отсутствие сильных лидеров неважно, как много у вас танков", - подчеркнул политик, выразив уверенность, что его преемник Байден "предал Израиль", допустив нынешние боестолкновения.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильПалестинаСШАДональд ТрампДжо БайденБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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