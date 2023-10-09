https://ria.ru/20231009/izrail-1901550042.html

Эксперт рассказала, с какой проблемой может столкнуться Израиль

Эксперт рассказала, с какой проблемой может столкнуться Израиль - РИА Новости, 09.10.2023

Эксперт рассказала, с какой проблемой может столкнуться Израиль

В случае проведения наземной операции против ХАМАС в секторе Газа Израиль столкнется с проблемой контроля над анклавом, считает научный сотрудник Центра... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:28

2023-10-09T16:28

2023-10-09T16:28

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В случае проведения наземной операции против ХАМАС в секторе Газа Израиль столкнется с проблемой контроля над анклавом, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Людмила Самарская. "Есть сценарий потенциальной наземной операции (в секторе Газа - ред.), но он несет множество рисков. О нем говорят как о наиболее вероятном варианте, но не факт, что Израиль решит это делать, потому что это может быть очень надолго, будет стоить множества жизней, и непонятно, как оттуда выходить", - сказала она в ходе круглого стола по ситуации на Ближнем Востоке, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Эксперт отметила, что Израиль неслучайно вышел из сектора Газа в середине 2000-х годов: пребывание там было сопряжено с рисками для безопасности, хотя уход и породил другие риски. По ее словам, в случае установления контроля Израилем над Газой встанет вопрос о правах местного населения. "Даже если будет стратегия входа, не совсем понятно, будет ли стратегия выхода", - отметила Самарская. "Если же Израиль ограничится воздушными ударами, вопрос, какими он ограничится целями. Да, заявляют о ликвидации управления ХАМАС, но вопрос будет стоять очень остро - что делать с этой территорией дальше? То есть чей контроль - палестинской администрации? Теоретически это возможно, но не совсем понятно, как это можно сделать. Контроль израильский? Но, опять же, будет ли он (Израиль - ред.) к этому готов, и что он будет делать с населением?" - добавила она. Во время войны 1967 года (так называемой Шестидневной) Израиль оккупировал многие палестинские территории, включая сектор Газа. В августе 2005 года Израиль эвакуировал поселения из полосы Газа и несколько поселений на Западном берегу, а в сентябре 2005 года вывел войска из Газы, положив конец ее 38-летней оккупации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/obstrel-1901545699.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901544647.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, российская академия наук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году