https://ria.ru/20231009/izrail-1901538810.html
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:49
2023-10-09T15:49
2023-10-09T17:55
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район были направлены военные."После первоначального сообщения солдаты ЦАХАЛ ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Солдаты продолжают прочесывать местность", - говорится в сообщении.Военные добавили, что боевые вертолеты в настоящее время наносят удары в приграничном районе.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901538207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
В Израиле военные ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана
, в район были направлены военные.
"После первоначального сообщения солдаты ЦАХАЛ ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Солдаты продолжают прочесывать местность", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что боевые вертолеты в настоящее время наносят удары в приграничном районе.
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