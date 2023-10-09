https://ria.ru/20231009/izrail-1901538810.html

В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана

В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана - РИА Новости, 09.10.2023

В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана

Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:49

2023-10-09T15:49

2023-10-09T17:55

в мире

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район были направлены военные."После первоначального сообщения солдаты ЦАХАЛ ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Солдаты продолжают прочесывать местность", - говорится в сообщении.Военные добавили, что боевые вертолеты в настоящее время наносят удары в приграничном районе.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901538207.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году