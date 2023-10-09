Рейтинг@Mail.ru
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.10.2023 (обновлено: 17:55 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901538810.html
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:49
2023-10-09T17:55
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901572493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d278ca2e3252c9aefc2f9b4611ad6db.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район были направлены военные."После первоначального сообщения солдаты ЦАХАЛ ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Солдаты продолжают прочесывать местность", - говорится в сообщении.Военные добавили, что боевые вертолеты в настоящее время наносят удары в приграничном районе.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901538207.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901572493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_989aba25abb6ca5e10f620b410a60b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана

В Израиле военные ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана

© AFP 2023 / JALAA MAREYИзраильские военные в районе границы с Ливаном
Израильские военные в районе границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Израильские военные в районе границы с Ливаном
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, которые проникли в страну с территории Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район были направлены военные.
"После первоначального сообщения солдаты ЦАХАЛ ликвидировали несколько вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Солдаты продолжают прочесывать местность", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что боевые вертолеты в настоящее время наносят удары в приграничном районе.
Израильские пожарные на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Госдеп рассказал о гибели американцев в Израиле
Вчера, 15:48
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала