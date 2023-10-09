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Госдеп рассказал о гибели американцев в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
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15:48 09.10.2023 (обновлено: 15:54 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901538207.html
Госдеп рассказал о гибели американцев в Израиле
Госдеп рассказал о гибели американцев в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Госдеп рассказал о гибели американцев в Израиле
Девять американцев погибли во время эскалации между Израилем и Палестиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа Мэтта Миллера. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:48
2023-10-09T15:54
в мире
израиль
палестина
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
василий небензя
хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Девять американцев погибли во время эскалации между Израилем и Палестиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа Мэтта Миллера. "Девять американцев убиты в Израиле", - приводит слова Миллера телеканал. Ранее представитель Совета национальной безопасности США подтвердил РИА Новости гибель нескольких американцев в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Конкретных цифр в Белом доме не называли. Телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ ранее сообщил, что в госдепартаменте знают о "трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901531773.html
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в мире, израиль, палестина, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, оон, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Хамас, ООН, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп рассказал о гибели американцев в Израиле

Госдеп заявил о гибели девяти американцев во время атаки ХАМАС на Израиль

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские пожарные на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля
Израильские пожарные на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские пожарные на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, на юге Израиля
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Девять американцев погибли во время эскалации между Израилем и Палестиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа Мэтта Миллера.
"Девять американцев убиты в Израиле", - приводит слова Миллера телеканал.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
МИД Белоруссии пока не планирует эвакуировать дипломатов из Израиля
Вчера, 15:29
Ранее представитель Совета национальной безопасности США подтвердил РИА Новости гибель нескольких американцев в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Конкретных цифр в Белом доме не называли. Телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ ранее сообщил, что в госдепартаменте знают о "трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Израиле погибли не менее десяти непальских студентов, пишут СМИ
8 октября, 22:29
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяХамасООНГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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