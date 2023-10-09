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Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.10.2023
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15:31 09.10.2023 (обновлено: 16:10 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901532574.html
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху
Реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны, его... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:31
2023-10-09T16:10
в мире
израиль
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
биньямин нетаньяху
василий небензя
михаил богданов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны, его слова распространила канцелярия."Государство (Израиль) перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — сказал глава правительства.Военная кампания сейчас в разгаре, трудные дни еще впереди, предупредил Нетаньяху.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/voda-1901507241.html
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в мире, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, василий небензя, михаил богданов, армия обороны израиля, хамас
В мире, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Михаил Богданов, Армия обороны Израиля, Хамас
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский танк в районе Сдерота
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский танк в районе Сдерота. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны, его слова распространила канцелярия.
«
"Государство (Израиль) перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — сказал глава правительства.
Военная кампания сейчас в разгаре, трудные дни еще впереди, предупредил Нетаньяху.

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Район прострадавший в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Шати в городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
Вчера, 14:08
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В армии Израиля пригрозили смертью лидеру и всему руководству ХАМАС
Вчера, 13:29
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяМихаил БогдановАрмия обороны ИзраиляХамас
 
 
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