https://ria.ru/20231009/izrail-1901532574.html

Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху

Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 09.10.2023

Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху

Реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны, его... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:31

2023-10-09T15:31

2023-10-09T16:10

в мире

израиль

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

биньямин нетаньяху

василий небензя

михаил богданов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны, его слова распространила канцелярия."Государство (Израиль) перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — сказал глава правительства.Военная кампания сейчас в разгаре, трудные дни еще впереди, предупредил Нетаньяху.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/voda-1901507241.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901493122.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, василий небензя, михаил богданов, армия обороны израиля, хамас