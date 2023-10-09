Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский танк в районе Сдерота
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский танк в районе Сдерота. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны, его слова распространила канцелярия.
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"Государство (Израиль) перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — сказал глава правительства.
Военная кампания сейчас в разгаре, трудные дни еще впереди, предупредил Нетаньяху.
Беспрецедентная атака
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
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