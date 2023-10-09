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Израиль изучит источники поставок оружия в регион, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2023
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13:25 09.10.2023 (обновлено: 13:45 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901491543.html
Израиль изучит источники поставок оружия в регион, заявил Песков
Израиль изучит источники поставок оружия в регион, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль изучит источники поставок оружия в регион, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться выводов израильской разведки о том, как в регион попало то или иное вооружение, хотя понятно, что РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:25
2023-10-09T13:45
в мире
израиль
киев
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться выводов израильской разведки о том, как в регион попало то или иное вооружение, хотя понятно, что направляемые Западом на Украину тонны вооружений не полностью оседают там, а распродаются по всему миру.Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины."Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Израиле было применено "украинское" оружие.По его словам, Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение."Очевидно также то, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, что часть из них оружейными баронами распродаются по всему миру, неся, кстати, в разные страны, в разные регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно", - добавил он."В данном случае нужно просто дождаться, когда будет квалифицированная, точная информация", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901282406.html
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
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в мире, израиль, киев, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Киев, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль изучит источники поставок оружия в регион, заявил Песков

Песков призвал дождаться, когда Израиль выяснит, откуда у ХАМАС взялось оружие

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться выводов израильской разведки о том, как в регион попало то или иное вооружение, хотя понятно, что направляемые Западом на Украину тонны вооружений не полностью оседают там, а распродаются по всему миру.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины.
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"Очевидно, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Израиле было применено "украинское" оружие.
По его словам, Израиль имеет всю необходимую разведывательную инфраструктуру для того, чтобы выяснить, откуда взялось то или иное вооружение.
«
"Очевидно также то, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, что часть из них оружейными баронами распродаются по всему миру, неся, кстати, в разные страны, в разные регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно", - добавил он.
"В данном случае нужно просто дождаться, когда будет квалифицированная, точная информация", - подчеркнул представитель Кремля.
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В миреИзраильКиевХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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