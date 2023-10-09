https://ria.ru/20231009/izrail-1901485497.html

Ситуация в Газе вызывает серьезные опасения, заявил Песков

Ситуация в Газе вызывает серьезные опасения, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2023

Ситуация в Газе вызывает серьезные опасения, заявил Песков

Ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, велик риск вовлечения третьих сил в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:05

2023-10-09T13:05

2023-10-09T13:43

в мире

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, велик риск вовлечения третьих сил в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Более чем серьезные опасения. Сейчас трудно понять в деталях, что там происходит, в первую очередь для нас, конечно, важна судьба наших сограждан. Несколько тысяч граждан РФ проживают в Газе и на палестинских территориях. Давайте не забывать, что Газа - это самое густонаселенное место в мире. Плотность населения самая высокая. Поэтому, конечно, масштабные боевые действия чреваты большими жертвами среди мирного населения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о гуманитарной ситуации в Газе.По его словам, эта ситуация требует общего внимания.Он добавил, что ближневосточный регион традиционно был местом интереса целого ряда государств и не всегда они оказывали плодотворное влияние на ситуацию."В любом случае, там очень сложный баланс интересов, баланс прав разных народов, которые должны быть обеспечены, безопасности разных народов, которая должна быть обеспечена. И здесь, конечно, предстоит большая работа после того, как удастся свернуть в сторону от войны, которая там началась", - подчеркнул Песков."В целом ситуация вызывает нашу глубокую озабоченность. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия риск дальнейшей эскалации в движущемся в сторону берегов Израиля американском военном флоте."Очень важно как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу, с тем чтобы все-таки сбить эту эскалацию и выйти из режима силового решения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901488948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков