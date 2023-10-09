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В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля
В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля
Граждане России живут во многих странах мира, родина своим гражданам угрожать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:02
2023-10-09T13:02
2023-10-09T13:33
израиль
россия
политика
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Граждане России живут во многих странах мира, родина своим гражданам угрожать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль после начала СВО россиянах."Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?", - сказал Песков в ответ на вопрос, угрожает ли что-либо уехавшим после начала СВО релокантам, которые пожелают вернуться в Россию после обострения палестино-израильского конфликта.На уточняющий вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса или Воложа представитель Кремля отвечать не стал. "Мы с вами о гражданах говорим наших в целом. Здесь можно сказать только это", - ответил журналистам Песков.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, политика, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля
Песков: Родина не может угрожать гражданам, которые захотят вернуться из Израиля