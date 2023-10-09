https://ria.ru/20231009/izrail-1901484897.html

В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля

В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля

Граждане России живут во многих странах мира, родина своим гражданам угрожать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:02

2023-10-09T13:02

2023-10-09T13:33

израиль

россия

политика

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Граждане России живут во многих странах мира, родина своим гражданам угрожать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль после начала СВО россиянах."Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?", - сказал Песков в ответ на вопрос, угрожает ли что-либо уехавшим после начала СВО релокантам, которые пожелают вернуться в Россию после обострения палестино-израильского конфликта.На уточняющий вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса или Воложа представитель Кремля отвечать не стал. "Мы с вами о гражданах говорим наших в целом. Здесь можно сказать только это", - ответил журналистам Песков.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Кирилл Волков

израиль, россия, политика, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году