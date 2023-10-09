https://ria.ru/20231009/izrail-1901459226.html

Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Израиле на СВО

Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Израиле на СВО - РИА Новости, 09.10.2023

Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Израиле на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии событий в Израиле на ход СВО, заявил, что спецоперация – это самостоятельный процесс и всё... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:58

2023-10-09T11:58

2023-10-09T12:11

специальная военная операция на украине

израиль

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о влиянии событий в Израиле на ход СВО, заявил, что спецоперация – это самостоятельный процесс и всё идет по плану."СВО – это самостоятельный процесс, самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствие с указаниями верховного главнокомандующего и имеющимися планами. Там всё идет по плану. А ситуация в Израиле – это совсем другие события", - сказал Песков.Также пресс-секретарь подчеркнул тенденцию к снижению заинтересованности Запада к "накачиванию киевского режима вооружениями"."Что касается вот этих ревнивых заявлений, которые уже начинаются из Киева, и так далее, то мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями, он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе пойдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства", - добавил Песков.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231009/palestina-1901459718.html

https://ria.ru/20231009/pushkov-1901390671.html

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, дмитрий песков, безопасность