https://ria.ru/20231009/izrail-1901454126.html

В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов

В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 09.10.2023

В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:42

2023-10-09T11:42

2023-10-09T12:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в эфире радио Kan."ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов - 300 000 человек за 48 часов", - заявил Хагари.Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901459038.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году