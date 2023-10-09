https://ria.ru/20231009/izrail-1901454126.html
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:42
2023-10-09T11:42
2023-10-09T12:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в эфире радио Kan."ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов - 300 000 человек за 48 часов", - заявил Хагари.Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901459038.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов
В Израиле за 48 часов эскалации конфликта мобилизовали 300 тысяч резервистов