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В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 09.10.2023
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11:42 09.10.2023 (обновлено: 12:00 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901454126.html
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:42
2023-10-09T12:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в эфире радио Kan."ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов - 300 000 человек за 48 часов", - заявил Хагари.Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле за 48 часов мобилизовали 300 тысяч резервистов

В Израиле за 48 часов эскалации конфликта мобилизовали 300 тысяч резервистов

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в эфире радио Kan.
"ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов - 300 000 человек за 48 часов", - заявил Хагари.
Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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