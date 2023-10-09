https://ria.ru/20231009/izrail-1901436870.html
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле
По состоянию на 10.30 утра данных о пострадавших россиянах в Израиле нет, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:43
2023-10-09T10:43
2023-10-09T11:01
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
анатолий викторов
хамас
палестина
новости - туризм
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По состоянию на 10.30 утра данных о пострадавших россиянах в Израиле нет, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."На 10.30 утра 9 октября подтвержденных данных о гибели, раненых или пропавших без вести гражданах России у нас нет. Некоторые обращения к нам были, в том числе, через СМИ, интернет", - сказал Викторов.Дипломат попросил не распространять непроверенную информацию. "Данные о потерях с обеих сторон большие, очень огромные. Не исключаем, что могут быть пострадавшие среди российских граждан. Как только мы будем иметь эту информацию, мы будем оказывать всяческое содействие родственникам и всем пострадавшим", - заявил посол.Викторов сообщил, что данных о том, сколько российских граждан покинули Израиль, нет, но есть обращения, которые фиксируются. Он добавил, что Россия готова предпринять "радикальные меры" по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/poezdki-1901324317.html
https://ria.ru/20231009/pushkov-1901390671.html
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израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, анатолий викторов, хамас, палестина, новости - туризм
Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Анатолий Викторов, Хамас, Палестина, Новости - Туризм
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле
Посол в Израиле Викторов: подтвержденных данных о гибели или пропаже россиян нет
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
По состоянию на 10.30 утра данных о пострадавших россиянах в Израиле нет, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"
.
"На 10.30 утра 9 октября подтвержденных данных о гибели, раненых или пропавших без вести гражданах России у нас нет. Некоторые обращения к нам были, в том числе, через СМИ, интернет", - сказал Викторов.
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Дипломат попросил не распространять непроверенную информацию. "Данные о потерях с обеих сторон большие, очень огромные. Не исключаем, что могут быть пострадавшие среди российских граждан. Как только мы будем иметь эту информацию, мы будем оказывать всяческое содействие родственникам и всем пострадавшим", - заявил посол.
Викторов сообщил, что данных о том, сколько российских граждан покинули Израиль, нет, но есть обращения, которые фиксируются. Он добавил, что Россия готова предпринять "радикальные меры" по вывозу своих граждан из Израиля в случае ухудшения обстановки.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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