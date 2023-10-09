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Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан - РИА Новости, 09.10.2023
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09:25 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/izrail-1901412116.html
Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан
Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан - РИА Новости, 09.10.2023
Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан
Президент Польши Анджей Дуда принял решение направить военный контингент в Израиль для эвакуации граждан республики, сообщает Бюро национальной безопасности. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:25
2023-10-09T09:25
в мире
израиль
польша
россия
анджей дуда
мариуш блащак
биньямин нетаньяху
хамас
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ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда принял решение направить военный контингент в Израиль для эвакуации граждан республики, сообщает Бюро национальной безопасности. "Президент Анджей Дуда принял решение о применении польского военного контингента для эвакуации граждан Республики Польша из Израиля". – говорится в сообщении. Уточняется, что для эвакуации поляков из Израиля будет использован "контингент, насчитывающий до 200 военнослужащих вместе с самолетами B-737, C-130 и C-295". Ранее Польша направила в Израиль самолеты военно-транспортной авиации С-130. Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что первые эвакуированные этими самолётами 120 граждан страны уже находятся в Польше. Они самостоятельно добрались до аэропорта Бен Гуриона. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901398275.html
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в мире, израиль, польша, россия, анджей дуда, мариуш блащак, биньямин нетаньяху, хамас, оон, c-130 hercules, с-130, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Россия, Анджей Дуда, Мариуш Блащак, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, C-130 Hercules, С-130, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан

Глава Польши Дуда направит военный контингент в Израиль для эвакуации сограждан

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда принял решение направить военный контингент в Израиль для эвакуации граждан республики, сообщает Бюро национальной безопасности.
"Президент Анджей Дуда принял решение о применении польского военного контингента для эвакуации граждан Республики Польша из Израиля". – говорится в сообщении.
Уточняется, что для эвакуации поляков из Израиля будет использован "контингент, насчитывающий до 200 военнослужащих вместе с самолетами B-737, C-130 и C-295".
Ранее Польша направила в Израиль самолеты военно-транспортной авиации С-130. Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что первые эвакуированные этими самолётами 120 граждан страны уже находятся в Польше. Они самостоятельно добрались до аэропорта Бен Гуриона.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В США ожидают начала наземной операции Израиля в секторе Газа, пишут СМИ
Вчера, 08:55
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
Вчера, 06:45
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильПольшаРоссияАнджей ДудаМариуш БлащакБиньямин НетаньяхуХамасООНC-130 HerculesС-130Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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