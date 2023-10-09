https://ria.ru/20231009/izrail-1901412116.html

Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан

Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан - РИА Новости, 09.10.2023

Польша направит военный контингент в Израиль для эвакуации своих граждан

Президент Польши Анджей Дуда принял решение направить военный контингент в Израиль для эвакуации граждан республики, сообщает Бюро национальной безопасности. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:25

2023-10-09T09:25

2023-10-09T09:25

в мире

израиль

польша

россия

анджей дуда

мариуш блащак

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901271915_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_114e96e7b05e33d9481c3c925ef96f92.jpg

ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда принял решение направить военный контингент в Израиль для эвакуации граждан республики, сообщает Бюро национальной безопасности. "Президент Анджей Дуда принял решение о применении польского военного контингента для эвакуации граждан Республики Польша из Израиля". – говорится в сообщении. Уточняется, что для эвакуации поляков из Израиля будет использован "контингент, насчитывающий до 200 военнослужащих вместе с самолетами B-737, C-130 и C-295". Ранее Польша направила в Израиль самолеты военно-транспортной авиации С-130. Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что первые эвакуированные этими самолётами 120 граждан страны уже находятся в Польше. Они самостоятельно добрались до аэропорта Бен Гуриона. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901398275.html

https://ria.ru/20231009/pushkov-1901390671.html

израиль

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, польша, россия, анджей дуда, мариуш блащак, биньямин нетаньяху, хамас, оон, c-130 hercules, с-130, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году