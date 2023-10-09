https://ria.ru/20231009/izrail-1901393327.html

В ЦАХАЛ заявили о поражении за ночь более чем 500 объектов в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили о поражении за ночь более чем 500 объектов в секторе Газа - РИА Новости, 09.10.2023

В ЦАХАЛ заявили о поражении за ночь более чем 500 объектов в секторе Газа

Израильская авиация за ночь нанесла удары по более чем 500 объектам ХАМАС и другой палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявили в Армии... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:31

2023-10-09T07:31

2023-10-09T09:08

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Израильская авиация за ночь нанесла удары по более чем 500 объектам ХАМАС и другой палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За ночь истребители и вертолеты ЦАХАЛ, <...> артиллерия нанесли удары по более чем 500 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа", — указали в ведомстве.Как утверждается, атаке подверглись семь командных центров ХАМАС, здание, использовавшееся высокопоставленным военным военно-морских сил ХАМАС, и командный центр "Исламского джихада". Кроме того, поражены многочисленные многоэтажные здания.Израильские военные отметили, что продолжат наносить удары по сектору Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/khamas-1901384285.html

https://ria.ru/20231008/aviaudary-1901340575.html

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Кадры ударов по объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа Израильские военные заявили, что за ночь авиация нанесла удары по более чем 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа 2023-10-09T07:31 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, василий небензя, михаил богданов