Рейтинг@Mail.ru
Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 09.10.2023 (обновлено: 06:23 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901389820.html
Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео
Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео - РИА Новости, 09.10.2023
Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео
Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:21
2023-10-09T06:23
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901389447_68:0:1663:897_1920x0_80_0_0_dd9362139d2c9cdf5c8069116506a9e9.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле.На кадрах, снятых израильским дроном и опубликованных в соцсетях, видна площадка фестиваля, который проходил вблизи границы с сектором Газа. На ролике запечатлены десятки поврежденных и уничтоженных автомобилей.Как ранее сообщил телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA, на юге Израиля обнаружили не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/britanets-1901318659.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901389447_268:0:1464:897_1920x0_80_0_0_b6da46a2109bcf025d1e622df83568ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео

Guardian опубликовала видео с места нападения на участников фестиваля в Израиле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле.
На кадрах, снятых израильским дроном и опубликованных в соцсетях, видна площадка фестиваля, который проходил вблизи границы с сектором Газа. На ролике запечатлены десятки поврежденных и уничтоженных автомобилей.
Как ранее сообщил телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA, на юге Израиля обнаружили не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Британец пропал без вести после нападения ХАМАС на Израиль
Вчера, 16:07
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала