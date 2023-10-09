https://ria.ru/20231009/izrail-1901389820.html

Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео

Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео - РИА Новости, 09.10.2023

Последствия нападения на участников фестиваля в Израиле сняли на видео

Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:21

2023-10-09T06:21

2023-10-09T06:23

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле.На кадрах, снятых израильским дроном и опубликованных в соцсетях, видна площадка фестиваля, который проходил вблизи границы с сектором Газа. На ролике запечатлены десятки поврежденных и уничтоженных автомобилей.Как ранее сообщил телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA, на юге Израиля обнаружили не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231008/britanets-1901318659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году