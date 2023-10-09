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Израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев - РИА Новости, 09.10.2023
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05:06 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/izrail-1901386843.html
Израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев
Израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев - РИА Новости, 09.10.2023
Израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев
Израильская армия убила 13 палестинцев, в том числе одного ребенка, на Западном берегу, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:06
2023-10-09T05:06
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
хамас
оон
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Израильская армия убила 13 палестинцев, в том числе одного ребенка, на Западном берегу, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "С 7 по 8 октября, по состоянию на 21.00 (8 октября), 13 палестинцев, в том числе 12-летний ребенок, были убиты израильскими силами в различных районах Западного берега", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из палестинцев был убит при нападении или, предположительно, попытке ударить ножом военнослужащего израильских сил возле Аль-Луббан аль-Гарбие (Рамаллах). Еще один человек был застрелен во время вооруженного столкновения между палестинцами и израильскими силами возле контрольно-пропускного пункта Дейр-Шараф (Наблус). В сообщении говорится, что остальные 11 палестинцев были убиты во время демонстраций и других столкновений. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html
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израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев

УКГВ ООН: израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Израильская армия убила 13 палестинцев, в том числе одного ребенка, на Западном берегу, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«
"С 7 по 8 октября, по состоянию на 21.00 (8 октября), 13 палестинцев, в том числе 12-летний ребенок, были убиты израильскими силами в различных районах Западного берега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из палестинцев был убит при нападении или, предположительно, попытке ударить ножом военнослужащего израильских сил возле Аль-Луббан аль-Гарбие (Рамаллах).
Еще один человек был застрелен во время вооруженного столкновения между палестинцами и израильскими силами возле контрольно-пропускного пункта Дейр-Шараф (Наблус).
В сообщении говорится, что остальные 11 палестинцев были убиты во время демонстраций и других столкновений.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяХамасООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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