Белый дом подтвердил гибель в Израиле нескольких американцев
Белый дом подтвердил гибель нескольких американцев при атаке ХАМАС на Израиль
© AP Photo / Moti MilrodПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
© AP Photo / Moti Milrod
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Представитель Совета национальной безопасности США подтвердил РИА Новости гибель нескольких американцев в результате эскалации палестино-израильского конфликта.
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"Мы можем подтвердить гибель нескольких граждан США… Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в контакте с нашими израильскими партнерами, особенно местными властями", - сказал он.
Конкретных цифр в Белом доме пока не называют. Телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ ранее сообщил, что в госдепартаменте знают о "трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.