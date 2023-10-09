Рейтинг@Mail.ru
"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 09.10.2023 (обновлено: 06:01 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901384582.html
"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля
"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля
В краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения, говорится в материале французской Le Figaro. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T03:58
2023-10-09T06:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
ближний восток
россия
биньямин нетаньяху
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0f7a9f376b262521547dbd10938f.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения, говорится в материале французской Le Figaro.Как отмечается в статье, с началом эскалации конфликта можно сделать вывод, что народы Ближнего Востока были "ошеломлены" медийным изображением палестинцев, проникающих в Израиль и захватывающих там позиции.Эти изображения идут вразрез с образом "непобедимой израильской крепости", говорится в материале."В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке", - указывает издание.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901382746.html
https://ria.ru/20231009/iran-1901381226.html
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0caedbdad61b558704d6bd9cdfd35dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Ближний Восток, Россия, Биньямин Нетаньяху, Хамас
"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля

Le Figaro: атака ХАМАС лишила Израиль образа непобедимой крепости

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения, говорится в материале французской Le Figaro.
Как отмечается в статье, с началом эскалации конфликта можно сделать вывод, что народы Ближнего Востока были "ошеломлены" медийным изображением палестинцев, проникающих в Израиль и захватывающих там позиции.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СМИ: Израиль просит США пополнить запасы ракет для "Железного купола"
02:37
Эти изображения идут вразрез с образом "непобедимой израильской крепости", говорится в материале.
"В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке", - указывает издание.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
WSJ: Иран помог ХАМАС подготовить атаку на Израиль
01:57
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильБлижний ВостокРоссияБиньямин НетаньяхуХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала