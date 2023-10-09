https://ria.ru/20231009/izrail-1901384582.html

"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля

"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

"Ошеломлены": названо неожиданное последствие атаки ХАМАС для Израиля

В краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения, говорится в материале французской Le Figaro. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T03:58

2023-10-09T03:58

2023-10-09T06:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

ближний восток

россия

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения, говорится в материале французской Le Figaro.Как отмечается в статье, с началом эскалации конфликта можно сделать вывод, что народы Ближнего Востока были "ошеломлены" медийным изображением палестинцев, проникающих в Израиль и захватывающих там позиции.Эти изображения идут вразрез с образом "непобедимой израильской крепости", говорится в материале."В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке", - указывает издание.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901382746.html

https://ria.ru/20231009/iran-1901381226.html

израиль

ближний восток

россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, хамас