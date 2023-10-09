СМИ: Израиль просит США пополнить запасы ракет для "Железного купола"
WP: Израиль просит США пополнить запасы ракет-перехватчиков и других боеприпасов
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Израиля обратились к США с просьбой пополнить арсенал ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон рассматривает заявки Израиля на военную помощь для проведения операции в секторе Газа.
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"Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами... в том числе о пополнении ракет-перехватчиков для "Железного купола", бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов и активизации сотрудничества в обмене разведанными, связанными с потенциальной военной деятельностью в южном Ливане", - цитирует издание осведомленных источников.
"Железный купол" — система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении ЦАХАЛ она находится с 2011 года.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
По информации Jerusalem Post, число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.