https://ria.ru/20231009/izrail-1901382746.html

СМИ: Израиль просит США пополнить запасы ракет для "Железного купола"

СМИ: Израиль просит США пополнить запасы ракет для "Железного купола" - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: Израиль просит США пополнить запасы ракет для "Железного купола"

Власти Израиля обратились к США с просьбой пополнить арсенал ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов, сообщает издание... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T02:37

2023-10-09T02:37

2023-10-09T03:33

израиль

россия

сша

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

оон

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Израиля обратились к США с просьбой пополнить арсенал ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон рассматривает заявки Израиля на военную помощь для проведения операции в секторе Газа."Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами... в том числе о пополнении ракет-перехватчиков для "Железного купола", бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов и активизации сотрудничества в обмене разведанными, связанными с потенциальной военной деятельностью в южном Ливане", - цитирует издание осведомленных источников. "Железный купол" — система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении ЦАХАЛ она находится с 2011 года.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.По информации Jerusalem Post, число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

https://ria.ru/20231008/avianosets-1901372111.html

https://ria.ru/20231008/pomosch-1901354097.html

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