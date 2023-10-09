https://ria.ru/20231009/istrebiteli-1901429453.html

США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ

США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.10.2023

США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ

США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15 в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе и сдерживанию Ирана,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:13

2023-10-09T10:13

2023-10-09T10:13

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15 в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе и сдерживанию Ирана, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с планами. "США направляют больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана по усилению позиций американских сил в регионе ... этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15", - говорится в сообщении. Как отмечается, хотя точное количество отправляемых истребителей пока не известно, американский чиновник сообщил, что скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей. "Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля", - заявил чиновник. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901392398.html

https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901388253.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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