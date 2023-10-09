https://ria.ru/20231009/istrebiteli-1901429453.html
США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ
США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.10.2023
США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ
США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15 в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе и сдерживанию Ирана,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:13
2023-10-09T10:13
2023-10-09T10:13
в мире
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россия
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джеральд форд
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пентагон
оон
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15 в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе и сдерживанию Ирана, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с планами. "США направляют больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана по усилению позиций американских сил в регионе ... этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15", - говорится в сообщении. Как отмечается, хотя точное количество отправляемых истребителей пока не известно, американский чиновник сообщил, что скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей. "Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля", - заявил чиновник. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901392398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, сша, джеральд форд, биньямин нетаньяху, пентагон, оон, хамас, ллойд остин, f-35, f-15se
В мире, Израиль, Россия, США, Джеральд Форд, Биньямин Нетаньяху, Пентагон, ООН, Хамас, Ллойд Остин, F-35, F-15SE
США намерены перебросить на Ближний Восток истребители, сообщают СМИ
CNN: США намерены перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15 в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе и сдерживанию Ирана, передает телеканал CNN
со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с планами.
"США направляют больше истребителей на Ближний Восток в рамках плана по усилению позиций американских сил в регионе ... этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15", - говорится в сообщении.
СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке
Как отмечается, хотя точное количество отправляемых истребителей пока не известно, американский чиновник сообщил, что скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей.
"Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля", - заявил чиновник.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин
заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря
авианосную ударную группу "Джеральд Форд
" и усиливают авиационные подразделения в регионе.
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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