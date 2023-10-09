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В Израиле два гражданина Испании пропали без вести
В Израиле два гражданина Испании пропали без вести - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле два гражданина Испании пропали без вести
Два гражданина Испании пропали без вести в Израиле после атаки бойцов ХАМАС, передает в понедельник телеканал RTVE с ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:05
2023-10-09T18:05
2023-10-09T18:05
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МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Два гражданина Испании пропали без вести в Израиле после атаки бойцов ХАМАС, передает в понедельник телеканал RTVE с ссылкой на дипломатические источники. По информации СМИ, речь идет о 46-летнем мужчине из Страны Басков, который жил в Израиле со своей женой-израильтянкой, и 19-летней женщине из автономного сообщества Андалусия с двойным испанским и израильским гражданством. Она находилась в Израиле на военной службе и была на армейском посту в Нахаль-Озе, расположенном недалеко от Газы. По данным дипломатических источников, в Израиле находятся около 10 000 испанских граждан. Многие из них имеют двойное гражданство. Ранее и.о. главы МИД Испании сообщил, что два испанских гражданина признаны потерпевшими в результате атаки ХАМАС на Израиль, власти королевства пытаются прояснить ситуацию и оказать им помощь. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901559136.html
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в мире, израиль, испания, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Испания, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле два гражданина Испании пропали без вести
RTVE: в Израиле два гражданина Испании пропали без вести
МАДРИД, 9 окт - РИА Новости.
Два гражданина Испании пропали без вести в Израиле после атаки бойцов ХАМАС, передает
в понедельник телеканал RTVE с ссылкой на дипломатические источники.
По информации СМИ, речь идет о 46-летнем мужчине из Страны Басков
, который жил в Израиле со своей женой-израильтянкой, и 19-летней женщине из автономного сообщества Андалусия
с двойным испанским и израильским гражданством. Она находилась в Израиле на военной службе и была на армейском посту в Нахаль-Озе, расположенном недалеко от Газы.
Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле
По данным дипломатических источников, в Израиле находятся около 10 000 испанских граждан. Многие из них имеют двойное гражданство.
Ранее и.о. главы МИД Испании сообщил, что два испанских гражданина признаны потерпевшими в результате атаки ХАМАС на Израиль, власти королевства пытаются прояснить ситуацию и оказать им помощь.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Британец пропал без вести после нападения ХАМАС на Израиль Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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