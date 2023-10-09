Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск

© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

В экспозиции выставили свои работы художников ASKERI GALLERY. В том числе это современные мастера Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.

"Проект "Между прошлым и будущим" – это фестиваль, объединяющий арт-выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты, мастер-классы при участии современных художников, музыкантов и театральных деятелей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.