Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск

Для галереи провели в порядок усадьбу 1860-х годов – дом Мачтета. Ранее здесь находился центр трудоустройства. Здание нуждается в полномасштабном ремонте, однако это не помешало открыть галерею.
Для галереи провели в порядок усадьбу 1860-х годов – дом Мачтета. Ранее здесь находился центр трудоустройства. Здание нуждается в полномасштабном ремонте, однако это не помешало открыть галерею.
В экспозиции выставили свои работы художников ASKERI GALLERY. В том числе это современные мастера Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.
"Проект "Между прошлым и будущим" – это фестиваль, объединяющий арт-выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты, мастер-классы при участии современных художников, музыкантов и театральных деятелей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В экспозиции выставили свои работы художников ASKERI GALLERY. В том числе это современные мастера Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.
"Проект "Между прошлым и будущим" – это фестиваль, объединяющий арт-выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты, мастер-классы при участии современных художников, музыкантов и театральных деятелей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Алексей Головин показал, как современное искусство сочетает разные материалы.
Его картины – это микс живописи и объема, созданного строительными саморезами.
"Все вкручивается в объеме, создавая 3D-эффект, то есть это смесь плоскости и объема. Все, что вне саморезов, – это масло. Нежные образы сочетаются с грубым строительным материалом. Смысл этой серии в том, что человек состоит из эмоций и чувств сопровождают его всю жизнь и остаются в нем, как саморезы. Это одновременно и кольчюга, которая защищает", – рассказал Головин.
Алексей Головин показал, как современное искусство сочетает разные материалы.
Его картины – это микс живописи и объема, созданного строительными саморезами.
"Все вкручивается в объеме, создавая 3D-эффект, то есть это смесь плоскости и объема. Все, что вне саморезов, – это масло. Нежные образы сочетаются с грубым строительным материалом. Смысл этой серии в том, что человек состоит из эмоций и чувств сопровождают его всю жизнь и остаются в нем, как саморезы. Это одновременно и кольчюга, которая защищает", – рассказал Головин.
Павел Полянский работает в технике, похожей на средневековую гризайль.
Все передается с помощью света, а основной цвет его картин – серый.
Художник показывает, что человек даже в XXI веке все еще боится вмешательства техники в его жизнь. И все же остается близким к природе.
Павел Полянский работает в технике, похожей на средневековую гризайль.
Все передается с помощью света, а основной цвет его картин – серый.
Художник показывает, что человек даже в XXI веке все еще боится вмешательства техники в его жизнь. И все же остается близким к природе.
Картины Михаила Блинова посвящены теме преодоления человеком границ своих возможностей.
В центре сюжетов спортсменки, чьи эмоции в моменты стартов показывают, что спорт – это не только красота тела.
Картины Михаила Блинова посвящены теме преодоления человеком границ своих возможностей.
В центре сюжетов спортсменки, чьи эмоции в моменты стартов показывают, что спорт – это не только красота тела.
Привезла картины современных художников в Подмосковье Полина Аскери, владелица галереи.
"Такие проекты нацелены на создание прекрасных пространств. Хотелось бы, чтобы их было больше в нашей стране. Не у всех есть возможность жить или приехать в большой город, чтобы прикоснуться к прекрасному. Стоит отметить, что все художники лично приехали в Зарайск, чтобы показать свое творчество", – отметила Аскери.
Привезла картины современных художников в Подмосковье Полина Аскери, владелица галереи.
"Такие проекты нацелены на создание прекрасных пространств. Хотелось бы, чтобы их было больше в нашей стране. Не у всех есть возможность жить или приехать в большой город, чтобы прикоснуться к прекрасному. Стоит отметить, что все художники лично приехали в Зарайск, чтобы показать свое творчество", – отметила Аскери.
Один из домов в Зарайске расписал стрит-арт художник Евгений Ches.
В этом мурале есть отсылка к статуэтке бизона, которую нашли при раскопах у зарайского кремля.
Артефакт был создан первобытными людьми 22 тысячи лет назад.
Один из домов в Зарайске расписал стрит-арт художник Евгений Ches.
В этом мурале есть отсылка к статуэтке бизона, которую нашли при раскопах у зарайского кремля.
Артефакт был создан первобытными людьми 22 тысячи лет назад.
Фестиваль городского искусства "Между прошлым и будущим" продлится до 12 ноября.
Организаторы проведут концерты, спектакли и мастер-классы для жителей и гостей Зарайска.
Фестиваль городского искусства "Между прошлым и будущим" продлится до 12 ноября.
Организаторы проведут концерты, спектакли и мастер-классы для жителей и гостей Зарайска.