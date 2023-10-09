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Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск - РИА Новости, 09.10.2023
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Культура
 
14:05 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/iskusstvo-1901479205.html
Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск
Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск - РИА Новости, 09.10.2023
Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск
В Зарайске начался фестиваль "Между прошлым и будущим". В рамках его программы открылась первая для маленького города картинная галерея, в которой выставили... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:05
2023-10-09T14:05
культура
зарайск
искусство
фото
полина аскери
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Зарайске начался фестиваль "Между прошлым и будущим". В рамках его программы открылась первая для маленького города картинная галерея, в которой выставили работы современных художников. Что появилось в новом арт-пространстве – в фотоленте РИА Новости.
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зарайск, искусство, фото, фото, полина аскери , московская область (подмосковье)
Культура, Зарайск, Искусство, Фото, Полина Аскери , Московская область (Подмосковье)

Красота в провинции: современные художники отправились в Зарайск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Зарайске начался фестиваль "Между прошлым и будущим". В рамках его программы открылась первая для маленького города картинная галерея, в которой выставили работы современных художников. Что появилось в новом арт-пространстве – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Для галереи провели в порядок усадьбу 1860-х годов – дом Мачтета. Ранее здесь находился центр трудоустройства. Здание нуждается в полномасштабном ремонте, однако это не помешало открыть галерею.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Для галереи провели в порядок усадьбу 1860-х годов – дом Мачтета. Ранее здесь находился центр трудоустройства. Здание нуждается в полномасштабном ремонте, однако это не помешало открыть галерею.

© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
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© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

В экспозиции выставили свои работы художников ASKERI GALLERY. В том числе это современные мастера Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.

"Проект "Между прошлым и будущим" это фестиваль, объединяющий арт-выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты, мастер-классы при участии современных художников, музыкантов и театральных деятелей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

В экспозиции выставили свои работы художников ASKERI GALLERY. В том числе это современные мастера Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.

"Проект "Между прошлым и будущим" это фестиваль, объединяющий арт-выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты, мастер-классы при участии современных художников, музыкантов и театральных деятелей", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
2 из 8
© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Алексей Головин показал, как современное искусство сочетает разные материалы.

Его картины – это микс живописи и объема, созданного строительными саморезами.

"Все вкручивается в объеме, создавая 3D-эффект, то есть это смесь плоскости и объема. Все, что вне саморезов, – это масло. Нежные образы сочетаются с грубым строительным материалом. Смысл этой серии в том, что человек состоит из эмоций и чувств сопровождают его всю жизнь и остаются в нем, как саморезы. Это одновременно и кольчюга, которая защищает", – рассказал Головин.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Алексей Головин показал, как современное искусство сочетает разные материалы.

Его картины – это микс живописи и объема, созданного строительными саморезами.

"Все вкручивается в объеме, создавая 3D-эффект, то есть это смесь плоскости и объема. Все, что вне саморезов, – это масло. Нежные образы сочетаются с грубым строительным материалом. Смысл этой серии в том, что человек состоит из эмоций и чувств сопровождают его всю жизнь и остаются в нем, как саморезы. Это одновременно и кольчюга, которая защищает", – рассказал Головин.

© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
3 из 8
© пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Павел Полянский работает в технике, похожей на средневековую гризайль.

Все передается с помощью света, а основной цвет его картин – серый.

Художник показывает, что человек даже в XXI веке все еще боится вмешательства техники в его жизнь. И все же остается близким к природе.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Павел Полянский работает в технике, похожей на средневековую гризайль.

Все передается с помощью света, а основной цвет его картин – серый.

Художник показывает, что человек даже в XXI веке все еще боится вмешательства техники в его жизнь. И все же остается близким к природе.

© пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
4 из 8
© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Картины Михаила Блинова посвящены теме преодоления человеком границ своих возможностей.

В центре сюжетов спортсменки, чьи эмоции в моменты стартов показывают, что спорт – это не только красота тела.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Картины Михаила Блинова посвящены теме преодоления человеком границ своих возможностей.

В центре сюжетов спортсменки, чьи эмоции в моменты стартов показывают, что спорт – это не только красота тела.

© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
5 из 8
© пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Привезла картины современных художников в Подмосковье Полина Аскери, владелица галереи.

"Такие проекты нацелены на создание прекрасных пространств. Хотелось бы, чтобы их было больше в нашей стране. Не у всех есть возможность жить или приехать в большой город, чтобы прикоснуться к прекрасному. Стоит отметить, что все художники лично приехали в Зарайск, чтобы показать свое творчество", – отметила Аскери.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Привезла картины современных художников в Подмосковье Полина Аскери, владелица галереи.

"Такие проекты нацелены на создание прекрасных пространств. Хотелось бы, чтобы их было больше в нашей стране. Не у всех есть возможность жить или приехать в большой город, чтобы прикоснуться к прекрасному. Стоит отметить, что все художники лично приехали в Зарайск, чтобы показать свое творчество", – отметила Аскери.

© пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
6 из 8
© пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Один из домов в Зарайске расписал стрит-арт художник Евгений Ches.

В этом мурале есть отсылка к статуэтке бизона, которую нашли при раскопах у зарайского кремля.

Артефакт был создан первобытными людьми 22 тысячи лет назад.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Один из домов в Зарайске расписал стрит-арт художник Евгений Ches.

В этом мурале есть отсылка к статуэтке бизона, которую нашли при раскопах у зарайского кремля.

Артефакт был создан первобытными людьми 22 тысячи лет назад.

© пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
7 из 8
© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"

Фестиваль городского искусства "Между прошлым и будущим" продлится до 12 ноября.

Организаторы проведут концерты, спектакли и мастер-классы для жителей и гостей Зарайска.

Фестиваль городского искусства Между прошлым и будущим

Фестиваль городского искусства "Между прошлым и будущим" продлится до 12 ноября.

Организаторы проведут концерты, спектакли и мастер-классы для жителей и гостей Зарайска.

© Фото : пресс-служба фестиваля городского искусства "Между прошлым и будущим"
8 из 8
 
КультураЗарайскИскусствоФотоПолина АскериМосковская область (Подмосковье)
 
 
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