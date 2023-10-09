https://ria.ru/20231009/internet-1901572615.html

Интернет появится еще в 18 селах Вологодской области в 2023 году

Интернет появится еще в 18 селах Вологодской области в 2023 году - РИА Новости, 09.10.2023

Интернет появится еще в 18 селах Вологодской области в 2023 году

В 18 сельских населенных пунктах Вологодской области в этом году появятся точки доступа в интернет по нацпроекту "Устранение цифрового неравенства", сообщила... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:55

2023-10-09T17:55

2023-10-09T17:55

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

ростелеком

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ВОЛОГДА, 9 окт - РИА Новости. В 18 сельских населенных пунктах Вологодской области в этом году появятся точки доступа в интернет по нацпроекту "Устранение цифрового неравенства", сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, регион участвует в проекте третий год - с 2021 года. За это время в 34 сельских населенных пунктах, где не было ни доступа к сотовой связи, ни к интернету, установлены базовые станции связи, доступ к услугам связи получили почти шесть тысяч сельских жителей. Выбор населенных пунктов, где компания "Ростелеком" устанавливает оборудование, происходит с помощью интернет-голосования. "Осенью этого года состоялось очередное голосование по выбору населенных пунктов, в которых будут построены точки доступа в 2024 году. Квота на следующий год для нашего региона увеличена. Еще 25 населенных пунктов, на семь больше по сравнению с этим годом, смогут получить качественную связь. Задача, которую поставил перед нами президент, – обеспечить сотовой связью все населенные пункты в стране, где проживает более 100 человек. Мы будем делать все возможное, чтобы эту задачу выполнить", - сказал губернатор области Олег Кувшинников, посетивший деревню Василево в Сокольском округе, где на днях запустили точку доступа. По его словам, участие в проекте по устранению цифрового неравенства чрезвычайно важно для Вологодской области, где много небольших населенных пунктов от 100 до 500 человек. Устойчивая связь повышает их привлекательность для населения. "Точки роста на карте Вологодской области – это те населенные пункты, где есть устойчивая связь, построены дороги, работают социальные объекты, восстанавливаются храмы. Такие места притягивают людей, такие деревни живут и развиваются", – сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230918/vologodchina-1897052329.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников, ростелеком