https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях - РИА Новости, 09.10.2023

Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:43

2023-10-09T09:43

2023-10-09T10:40

россия

москва

татьяна лазарева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Лазаревой Т.Ю.* штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол на Лазареву* Роскомнадзор составил по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. В июне Пресненский суд уже штрафовал телеведущую на 30 тысяч по этой же административной статье. Постановление суда она обжаловала. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия