https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях - РИА Новости, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:43
2023-10-09T09:43
2023-10-09T10:40
россия
москва
татьяна лазарева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Лазаревой Т.Ю.* штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол на Лазареву* Роскомнадзор составил по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. В июне Пресненский суд уже штрафовал телеведущую на 30 тысяч по этой же административной статье. Постановление суда она обжаловала. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Лазареву* оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Лазаревой Т.Ю.* штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол на Лазареву* Роскомнадзор
составил по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ
за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.
В июне Пресненский суд уже штрафовал телеведущую на 30 тысяч по этой же административной статье. Постановление суда она обжаловала.
Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента