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Российские дипломаты в Индии рассказали о спасении трех туристок
Российские дипломаты в Индии рассказали о спасении трех туристок - РИА Новости, 09.10.2023
Российские дипломаты в Индии рассказали о спасении трех туристок
Три россиянки вертолетом эвакуированы из зоны наводнения в индийском штате Сикким, сообщило генконсульство России. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:33
2023-10-09T13:33
2023-10-09T13:33
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Три россиянки вертолетом эвакуированы из зоны наводнения в индийском штате Сикким, сообщило генконсульство России."Только что вертолетом до Рингима были эвакуированы российские гражданки, которые на протяжении нескольких дней были заблокированы в Лачене, штат Сикким. В скором времени они будут доставлены в столицу штата город Гангток автомобильным транспортом", — сообщили в диппредставительстве.Штат Сикким, частично расположенный в Гималаях на северо-востоке Индии, – популярное направление у путешественников.Наводнение произошло после того, как сильный ливень вызвал разлив ледникового озера Южный Лхонак, расположенный на высоте около 5,1 тысячи метров над уровнем моря. Спутниковые снимки показали, что почти 65 процентов его воды было слито, затопив реку Тиста и разрушив плотины Тиста-III, крупнейшего гидроэнергетического проекта Сиккима. Это привело к масштабному наводнению ниже по течению.По данным властей, число погибших в результате наводнения возросло до 82, еще 140 граждан считаются пропавшими. В результате наводнения более трех тысяч туристов оказались в затруднительном положении. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, индия, гималаи, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Индия, Гималаи, Туризм
Российские дипломаты в Индии рассказали о спасении трех туристок
Генконсульство России в Индии: три туристки спасены от наводнения в штате Сикким
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Три россиянки вертолетом эвакуированы из зоны наводнения в индийском штате Сикким, сообщило генконсульство России.
"Только что вертолетом до Рингима были эвакуированы российские гражданки, которые на протяжении нескольких дней были заблокированы в Лачене, штат Сикким. В скором времени они будут доставлены в столицу штата город Гангток автомобильным транспортом", — сообщили в диппредставительстве.
Штат Сикким, частично расположенный в Гималаях
на северо-востоке Индии, – популярное направление у путешественников.
Наводнение произошло после того, как сильный ливень вызвал разлив ледникового озера Южный Лхонак, расположенный на высоте около 5,1 тысячи метров над уровнем моря. Спутниковые снимки показали, что почти 65 процентов его воды было слито, затопив реку Тиста и разрушив плотины Тиста-III, крупнейшего гидроэнергетического проекта Сиккима. Это привело к масштабному наводнению ниже по течению.
По данным властей, число погибших в результате наводнения возросло до 82, еще 140 граждан считаются пропавшими. В результате наводнения более трех тысяч туристов оказались в затруднительном положении. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
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