https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901559581.html

В Иерусалиме вновь прозвучали сирены

В Иерусалиме вновь прозвучали сирены - РИА Новости, 09.10.2023

В Иерусалиме вновь прозвучали сирены

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Иерусалиме, сообщила армия Израиля в телеграм-канале. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:05

2023-10-09T17:05

2023-10-09T17:16

в мире

иерусалим

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Иерусалиме, сообщила армия Израиля в телеграм-канале."Сирены прозвучали в городе Иерусалим и регионе Ха-Шфела", - информирует армия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году