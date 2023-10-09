https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901462683.html
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы - РИА Новости, 09.10.2023
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:09
2023-10-09T12:09
2023-10-09T12:28
в мире
иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Иерусалиме прогремели взрывы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов."В Иерусалиме сработали сирены, предупреждающие о ракетах, за которыми последовали взрывы", — уточнили в материале.О сигнале тревоги в городе и в центральной части страны ранее сообщили в Армии обороны Израиля. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены также звучат в Тель-Авиве.Перед этим бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву. В движении назвали удар ответом на обстрелы израильской армией жилых домов в секторе Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/boestolknoveniya-1901449776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы после срабатывания сирен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
В Иерусалиме прогремели взрывы, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на своих корреспондентов.
"В Иерусалиме сработали сирены, предупреждающие о ракетах, за которыми последовали взрывы", — уточнили в материале.
О сигнале тревоги в городе и в центральной части страны ранее сообщили в Армии обороны Израиля. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены также звучат в Тель-Авиве.
Перед этим бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву. В движении назвали удар ответом на обстрелы израильской армией жилых домов в секторе Газа.
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива
.
Армия
обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Израильская армия заявила об окончании боевых действий в городах Россия
призвала Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы
при ООН Василий Небензя
озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.