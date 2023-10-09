https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901462683.html

В Иерусалиме прогремели взрывы

В Иерусалиме прогремели взрывы - РИА Новости, 09.10.2023

В Иерусалиме прогремели взрывы

В Иерусалиме прогремели взрывы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:09

2023-10-09T12:09

2023-10-09T12:28

в мире

иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132360/85/1323608510_0:150:3107:1897_1920x0_80_0_0_8239a4246afcca7147df612966629a33.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Иерусалиме прогремели взрывы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов."В Иерусалиме сработали сирены, предупреждающие о ракетах, за которыми последовали взрывы", — уточнили в материале.О сигнале тревоги в городе и в центральной части страны ранее сообщили в Армии обороны Израиля. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены также звучат в Тель-Авиве.Перед этим бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву. В движении назвали удар ответом на обстрелы израильской армией жилых домов в секторе Газа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/boestolknoveniya-1901449776.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году