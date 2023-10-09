Гутерреш так и не предоставил России список жертв в Буче, заявил Небензя
Небензя: Гутерреш так и не предоставил Москве список жертв провокации в Буче
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш так и не предоставил Москве список жертв провокации в Буче, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Как заявил постпред, должного расследования провокации в Буче так и не провели.
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"А генеральный секретарь ООН так и не предоставил нам имена тех несчастных, чьи тела были аккуратно разложены на улицах украинскими боевиками после вывода оттуда в качестве жеста доброй воли российских войск на фоне успешно проходивших в Стамбуле мирных переговоров", - сказал Небензя.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.