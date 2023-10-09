https://ria.ru/20231009/guterresh-1901610375.html

Гутерреш так и не предоставил России список жертв в Буче, заявил Небензя

Гутерреш так и не предоставил России список жертв в Буче, заявил Небензя - РИА Новости, 09.10.2023

Гутерреш так и не предоставил России список жертв в Буче, заявил Небензя

Генсек ООН Антониу Гутерреш так и не предоставил Москве список жертв провокации в Буче, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:10

2023-10-09T20:10

2023-10-09T20:10

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василий небензя

антониу гутерреш

дмитрий песков

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ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш так и не предоставил Москве список жертв провокации в Буче, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. Как заявил постпред, должного расследования провокации в Буче так и не провели. "А генеральный секретарь ООН так и не предоставил нам имена тех несчастных, чьи тела были аккуратно разложены на улицах украинскими боевиками после вывода оттуда в качестве жеста доброй воли российских войск на фоне успешно проходивших в Стамбуле мирных переговоров", - сказал Небензя. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20231009/bucha-1901560250.html

россия

буча

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, буча, москва, василий небензя, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон