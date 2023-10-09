В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским
ХАМАС: среди заложников есть лица с двойным гражданством, в том числе россияне
© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Среди попавших в плен к палестинским бойцам израильтян есть обладатели российского гражданства, заявил представитель ХАМАС, его слова приводит агентство Reuters.
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"Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей. — Прим. ред.) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что палестинские бойцы будут казнить по одному заложнику в ответ на каждую атаку израильских военных на жилой дом в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив "не понимает гуманитарный язык" и поэтому с ним будут "разговаривать на том, который он понимает хорошо". Убайда при этом возложил ответственность на Израиль за это решение.
Беспрецедентная атака
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.