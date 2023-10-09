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В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским - РИА Новости, 10.10.2023
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21:20 09.10.2023 (обновлено: 00:19 10.10.2023)
https://ria.ru/20231009/grazhdanstvo-1901619375.html
В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским
В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским - РИА Новости, 10.10.2023
В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским
Среди попавших в плен к палестинским бойцам израильтян есть обладатели российского гражданства, заявил представитель ХАМАС, его слова приводит агентство... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-09T21:20
2023-10-10T00:19
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
россия
сергей лавров
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Среди попавших в плен к палестинским бойцам израильтян есть обладатели российского гражданства, заявил представитель ХАМАС, его слова приводит агентство Reuters.&quot;Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей. — Прим. ред.) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы&quot;, — говорится в сообщении.Ранее сегодня представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что палестинские бойцы будут казнить по одному заложнику в ответ на каждую атаку израильских военных на жилой дом в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив "не понимает гуманитарный язык" и поэтому с ним будут "разговаривать на том, который он понимает хорошо". Убайда при этом возложил ответственность на Израиль за это решение.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901581044.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН
В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским

ХАМАС: среди заложников есть лица с двойным гражданством, в том числе россияне

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Среди попавших в плен к палестинским бойцам израильтян есть обладатели российского гражданства, заявил представитель ХАМАС, его слова приводит агентство Reuters.
«

"Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей. — Прим. ред.) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Убайда заявил, что палестинские бойцы будут казнить по одному заложнику в ответ на каждую атаку израильских военных на жилой дом в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив "не понимает гуманитарный язык" и поэтому с ним будут "разговаривать на том, который он понимает хорошо". Убайда при этом возложил ответственность на Израиль за это решение.

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
Вчера, 18:26
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
Вчера, 21:25
 
В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаРоссияСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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