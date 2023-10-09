https://ria.ru/20231009/granata-1901453162.html

В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната

В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната - РИА Новости, 09.10.2023

В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната

Пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту "Домодедово", после чего был задержан полицией, сообщил РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:39

2023-10-09T11:39

2023-10-09T11:39

домодедово (аэропорт)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту "Домодедово", после чего был задержан полицией, сообщил РИА Новости представитель авиагавани. "При проведении досмотра инспектором транспортной безопасности аэропорта "Домодедово" на входной группе в вещах одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на ручную гранату. На место происшествия оперативно были вызваны сотрудники полиции. При осмотре выяснилось, что граната не боевая - имитация - и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Пострадавших нет",- говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

https://ria.ru/20231005/podzhog-1900672189.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

домодедово (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье)