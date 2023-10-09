https://ria.ru/20231009/granata-1901453162.html
В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната
В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната - РИА Новости, 09.10.2023
В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната
Пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту "Домодедово", после чего был задержан полицией, сообщил РИА Новости представитель авиагавани. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:39
2023-10-09T11:39
2023-10-09T11:39
домодедово (аэропорт)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту "Домодедово", после чего был задержан полицией, сообщил РИА Новости представитель авиагавани. "При проведении досмотра инспектором транспортной безопасности аэропорта "Домодедово" на входной группе в вещах одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на ручную гранату. На место происшествия оперативно были вызваны сотрудники полиции. При осмотре выяснилось, что граната не боевая - имитация - и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Пострадавших нет",- говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.
https://ria.ru/20231005/podzhog-1900672189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье)
Домодедово (аэропорт), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В аэропорту Домодедово взорвалась страйкбольная граната
В аэропорту Домодедово задержали пассажира, взорвавшего страйкбольную гранату
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту "Домодедово", после чего был задержан полицией, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
"При проведении досмотра инспектором транспортной безопасности аэропорта "Домодедово" на входной группе в вещах одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на ручную гранату. На место происшествия оперативно были вызваны сотрудники полиции. При осмотре выяснилось, что граната не боевая - имитация - и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Пострадавших нет",- говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.
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