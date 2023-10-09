https://ria.ru/20231009/gololed-1901506344.html

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 09.10.2023

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичам лучше воспользоваться городским транспортом во вторник из-за гололеда, так как поездка на автомобиле с летней резиной опасна, сообщается в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:07

2023-10-09T14:07

2023-10-09T14:07

общество

авто

москва

погода

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичам лучше воспользоваться городским транспортом во вторник из-за гололеда, так как поездка на автомобиле с летней резиной опасна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Рекомендуем завтра утром не выезжать на летней резине. В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы осложняют движение. "Просим автомобилистов быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Напоминаем, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода - тормозной путь существенно увеличивается", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231009/poteplenie-1901475915.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, москва, погода