Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичам лучше воспользоваться городским транспортом во вторник из-за гололеда, так как поездка на автомобиле с летней резиной опасна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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"Синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Рекомендуем завтра утром не выезжать на летней резине. В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы осложняют движение.
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"Просим автомобилистов быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Напоминаем, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода - тормозной путь существенно увеличивается", - дополняется в сообщении.