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Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 09.10.2023
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14:07 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/gololed-1901506344.html
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 09.10.2023
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичам лучше воспользоваться городским транспортом во вторник из-за гололеда, так как поездка на автомобиле с летней резиной опасна, сообщается в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:07
2023-10-09T14:07
общество
авто
москва
погода
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичам лучше воспользоваться городским транспортом во вторник из-за гололеда, так как поездка на автомобиле с летней резиной опасна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Рекомендуем завтра утром не выезжать на летней резине. В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы осложняют движение. "Просим автомобилистов быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Напоминаем, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода - тормозной путь существенно увеличивается", - дополняется в сообщении.
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общество, авто, москва, погода
Общество, Авто, Москва, Погода
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационный экран с предупреждением о гололедице. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москвичам лучше воспользоваться городским транспортом во вторник из-за гололеда, так как поездка на автомобиле с летней резиной опасна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Рекомендуем завтра утром не выезжать на летней резине. В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы осложняют движение.
«
"Просим автомобилистов быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Напоминаем, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода - тормозной путь существенно увеличивается", - дополняется в сообщении.
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