https://ria.ru/20231009/glupost-1901610969.html

Трамп заявил, что "глупость" Байдена обусловила начало конфликта на Украине

Трамп заявил, что "глупость" Байдена обусловила начало конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2023

Трамп заявил, что "глупость" Байдена обусловила начало конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "глупость" его преемника - демократа Джо Байдена - спровоцировала рост мировых цен на энергоносители, что, в свою РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:19

2023-10-09T20:19

2023-10-09T20:19

в мире

цены на нефть

украина

россия

дональд трамп

нато

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "глупость" его преемника - демократа Джо Байдена - спровоцировала рост мировых цен на энергоносители, что, в свою очередь, якобы обусловило проведение Россией специальной военной операции на Украине. "Байден жалуется, однако он - именно тот, кто спровоцировал рост цен на энергоносители, а значит, спровоцировал войну (конфликт на Украине - ред.) свой же собственной глупостью", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова. Бывший хозяин Белого дома тут же поспешил заверить, что при нем подобной ситуации "не произошло бы даже при самых высоких ценах на нефть". Экс-президент США не упустил возможности вновь назвать Байдена "самым коррумпированным и в целом наихудшим" из американских президентов. По мнению Трампа, его преемник демонстрирует "глубокую некомпетентность" в вопросах, о которых берется рассуждать публично. "Он (Байден - ред.) рассуждает о войне и в то же время способствует росту цен на энергоносители, тогда как вся экономика (президента РФ - ред.) Владимира Путина базируется на энергетике", - полагает Трамп. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html

https://ria.ru/20231009/tramp-1901442540.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, украина, россия, дональд трамп, нато, джо байден, сша, владимир путин