https://ria.ru/20231009/gladkov-1901597787.html
Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса
Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса - РИА Новости, 09.10.2023
Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса
Число предпринимателей в Белгородской области, несмотря на сложности приграничного положения, растет, однако необходимо расширять инфраструктуру для повышения... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:15
2023-10-09T19:15
2023-10-09T19:15
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
экономика
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БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Число предпринимателей в Белгородской области, несмотря на сложности приграничного положения, растет, однако необходимо расширять инфраструктуру для повышения их компетенций, отметил в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Вячеслав Гладков. "Необходимо уже сейчас подумать над расширением инфраструктуры для повышения компетенций предпринимателей. Нужно увеличивать выручку наших предприятий и общий объём выпускаемой продукции", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Глава региона отметил, что фиксируется рост общего количества предпринимателей, причём речь идёт о данных, фиксируемых на основе налоговых платежей, так что информацию можно считать объективной. "Несмотря на сложности приграничного положения, показатели у нас очень хорошие. Это результат огромной работы, например, колоссальный объём государственной поддержки субъектов МСП. Необходимо уже сейчас делать следующие шаги для увеличения объёмов производства", — предложил губернатор. По данным федеральной службы, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены более 60,6 тысячи налогоплательщиков Белгородской области, причем более 40 тысяч из них - индивидуальные предприниматели. В общем объеме консолидированного бюджета Белгородской области доля уплаченных налоговых платежей субъектами малого бизнеса составляет значимую часть. При этом показатели деятельности субъектов МСП в текущем году достигли и уже превышают показатели 2021 года, отметили в правительстве региона. Так, например, в бюджет региона в 2022 году субъектами МСП уплачено 24,6 миллиарда рублей, что составляет почти 22% от всех доходов Белгородской области. Удельный вес уплаченных в бюджет региона налогов субъектами МСП за восемь месяцев текущего года составляет уже 24,3% в общем объеме всех доходов области. За восемь месяцев текущего года налоговые платежи субъектов МСП уже превышают аналогичный уровень всего 2021 года. При этом почти треть всех налоговых поступлений обеспечивают налогоплательщики в сфере торговли, почти четверть - обрабатывающей промышленности. Более 54 тысяч жителей Белгородской области зарегистрированы в качестве самозанятых, они работают в таких сферах, как пассажирские и грузовые перевозки, строительство, ремонт и отделка, косметологические услуги. Как добавили в пресс-службе правительства региона, в структуре субъектов МСП Белгородской области микропредприятия составляют 90% всех юридических лиц и более 99% всех предпринимателей. По итогу 2022 года общий объём поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырос почти в 6,5 раза по сравнению с 2021 годом - до 1,432 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231002/gladkov-1899925191.html
https://ria.ru/20230913/podderzhka-1896206953.html
https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html
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белгородская область, вячеслав гладков, экономика
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Экономика
Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса
Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса
БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Число предпринимателей в Белгородской области, несмотря на сложности приграничного положения, растет, однако необходимо расширять инфраструктуру для повышения их компетенций, отметил в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Вячеслав Гладков.
"Необходимо уже сейчас подумать над расширением инфраструктуры для повышения компетенций предпринимателей. Нужно увеличивать выручку наших предприятий и общий объём выпускаемой продукции", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
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Глава региона отметил, что фиксируется рост общего количества предпринимателей, причём речь идёт о данных, фиксируемых на основе налоговых платежей, так что информацию можно считать объективной.
"Несмотря на сложности приграничного положения, показатели у нас очень хорошие. Это результат огромной работы, например, колоссальный объём государственной поддержки субъектов МСП. Необходимо уже сейчас делать следующие шаги для увеличения объёмов производства", — предложил губернатор.
По данным федеральной службы, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены более 60,6 тысячи налогоплательщиков Белгородской области, причем более 40 тысяч из них - индивидуальные предприниматели. В общем объеме консолидированного бюджета Белгородской области доля уплаченных налоговых платежей субъектами малого бизнеса составляет значимую часть. При этом показатели деятельности субъектов МСП в текущем году достигли и уже превышают показатели 2021 года, отметили в правительстве региона.
Так, например, в бюджет региона в 2022 году субъектами МСП уплачено 24,6 миллиарда рублей, что составляет почти 22% от всех доходов Белгородской области. Удельный вес уплаченных в бюджет региона налогов субъектами МСП за восемь месяцев текущего года составляет уже 24,3% в общем объеме всех доходов области. За восемь месяцев текущего года налоговые платежи субъектов МСП уже превышают аналогичный уровень всего 2021 года.
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При этом почти треть всех налоговых поступлений обеспечивают налогоплательщики в сфере торговли, почти четверть - обрабатывающей промышленности. Более 54 тысяч жителей Белгородской области зарегистрированы в качестве самозанятых, они работают в таких сферах, как пассажирские и грузовые перевозки, строительство, ремонт и отделка, косметологические услуги.
Как добавили в пресс-службе правительства региона, в структуре субъектов МСП Белгородской области микропредприятия составляют 90% всех юридических лиц и более 99% всех предпринимателей. По итогу 2022 года общий объём поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырос почти в 6,5 раза по сравнению с 2021 годом - до 1,432 миллиарда рублей.
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