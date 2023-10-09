https://ria.ru/20231009/gladkov-1901597787.html

Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса

Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса - РИА Новости, 09.10.2023

Гладков поручил создать условия для развития белгородского малого бизнеса

Число предпринимателей в Белгородской области, несмотря на сложности приграничного положения, растет, однако необходимо расширять инфраструктуру для повышения... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:15

2023-10-09T19:15

2023-10-09T19:15

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

экономика

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БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Число предпринимателей в Белгородской области, несмотря на сложности приграничного положения, растет, однако необходимо расширять инфраструктуру для повышения их компетенций, отметил в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Вячеслав Гладков. "Необходимо уже сейчас подумать над расширением инфраструктуры для повышения компетенций предпринимателей. Нужно увеличивать выручку наших предприятий и общий объём выпускаемой продукции", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Глава региона отметил, что фиксируется рост общего количества предпринимателей, причём речь идёт о данных, фиксируемых на основе налоговых платежей, так что информацию можно считать объективной. "Несмотря на сложности приграничного положения, показатели у нас очень хорошие. Это результат огромной работы, например, колоссальный объём государственной поддержки субъектов МСП. Необходимо уже сейчас делать следующие шаги для увеличения объёмов производства", — предложил губернатор. По данным федеральной службы, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены более 60,6 тысячи налогоплательщиков Белгородской области, причем более 40 тысяч из них - индивидуальные предприниматели. В общем объеме консолидированного бюджета Белгородской области доля уплаченных налоговых платежей субъектами малого бизнеса составляет значимую часть. При этом показатели деятельности субъектов МСП в текущем году достигли и уже превышают показатели 2021 года, отметили в правительстве региона. Так, например, в бюджет региона в 2022 году субъектами МСП уплачено 24,6 миллиарда рублей, что составляет почти 22% от всех доходов Белгородской области. Удельный вес уплаченных в бюджет региона налогов субъектами МСП за восемь месяцев текущего года составляет уже 24,3% в общем объеме всех доходов области. За восемь месяцев текущего года налоговые платежи субъектов МСП уже превышают аналогичный уровень всего 2021 года. При этом почти треть всех налоговых поступлений обеспечивают налогоплательщики в сфере торговли, почти четверть - обрабатывающей промышленности. Более 54 тысяч жителей Белгородской области зарегистрированы в качестве самозанятых, они работают в таких сферах, как пассажирские и грузовые перевозки, строительство, ремонт и отделка, косметологические услуги. Как добавили в пресс-службе правительства региона, в структуре субъектов МСП Белгородской области микропредприятия составляют 90% всех юридических лиц и более 99% всех предпринимателей. По итогу 2022 года общий объём поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вырос почти в 6,5 раза по сравнению с 2021 годом - до 1,432 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231002/gladkov-1899925191.html

https://ria.ru/20230913/podderzhka-1896206953.html

https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, экономика